Vielfalt Leben – Förderung des freiwilligen Engagements im Tullnerfeld

Tullnerfeld. Das soziale freiwillige Engagement und die Vereinsarbeit sollen im Tullnerfeld gestärkt werden.



TULLN/ TULLNERFELD. Bei der letzten Regionssitzung wurde das neue Regionsprojekt für das Jahr 2022 vorgestellt. Unter dem Motto „Miteinander Leben - Freiwilliges Engagement im Tullnerfeld“ sollen in diesem Jahr Maßnahmen zur Mobilisierung der Freiwilligenarbeit entwickelt werden. Neue innovative Strategien, um das Ehrenamt bzw. die Freiwilligenarbeit generationsübergreifend zu stärken, sind das Ziel. Ziel dieser nachhaltigen Aktion – sie soll ein Regionsschwerpunkt werden – ist, die Sichtbarkeit der Aktivitäten und der Vereine zu verstärken und digitale Unterstützungsmöglichkeiten und punktgenaue Information der Vereine und Bürger zu anzubieten. Das Projekt wird wissenschaftlich mit einer Studie unterstützt, die in Zusammenarbeit mit LEADER Donau – NÖ Mitte durchgeführt und von der NÖ.Regional begleitet wird und in einen regionalen Leitfaden mündet.

Weitere Projektideen für 2022 sind ein Markt regionaler Direktvermarkter, ein Regionsspiel, ein neuer Fotowettbewerb und viele neue Einblicke in die Region. Als sichtbares Element wird die regionale Anstecknadel heuer erstmals verteilt.