SIEGHARTSKIRCHEN. Im Rahmen des Jubiläums 15 Jahre Biosphärenpark Wienerwald konnten am Freitag, dem 7. August 2020 Kinder ab 6 Jahren Spannendes über die Natur vor der Haustüre erfahren. Treffpunkt war um 09:00 Uhr an der Ecke Berggasse/Am Kuhberg. Danach ging es Richtung Kuhberg zum Alpenvereinskreuz, wo die 11 Teilnehmer den Naturjuwel Wiese entdecken und erforschen konnten. Unter der Anleitung von erfahrenen NaturpädagogInnen wurden gemeinsam mit den Kindern Gebüschaustriebe zurückgeschnitten und aus dem Schnittgut Verstecke für Zauneidechse & Co angelegt. Auch Mithilfe von Becherlupen, wurden Tiere genauestens beobachtet und erkundet. Biosphärenpark-Botschafter GGRIng. Andreas Thomaso freut sich, dass viele Kinder die Gelegenheit wahrgenommen haben, die Natur zu erkunden.