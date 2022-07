NEUAIGEN. In der Katastralgemeinde Neuaigen wird bis 2024 ein neuer Veranstaltungssaal errichtet und das bestehende Feuerwehr-Haus umgebaut. Das gesellschaftliche Miteinander der sehr aktiven Vereine und der gesamten Bevölkerung aller drei nördlich der Donau gelegenen Katastralen – Mollersdorf, Neuaigen und Trübensee – erhält damit eine entsprechende Infrastruktur für vielfältige Zusammenkünfte.

Mit einstimmigem Grundsatzbeschluss des Tullner Gemeinderates am 28. Juni 2022 wurde der Weg geebnet für die Neuerrichtung eines circa 300 Quadratmeter großen Veranstaltungsbereiches, der sich in Zukunft über die gesamte Gebäudelänge des bestehenden Feuerwehrhauses strecken soll. Letzteres wird im Zuge des Projektes umgebaut und an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Ein Büro, neue Mannschaftsräume, Garderoben und Duschen für die Floriani sollen entstehen und mit einem nachhaltigen, umweltfreundlichen Heizsystem ausgestattet werden. Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk:



„Für die BürgerInnen der Katastralen Mollersdorf, Neuaigen und Trübensee wird damit ein Zentrum geschaffen, wo gesellschaftliches Miteinander in all seiner Vielfalt gelebt werden kann.“

Die geschätzten Gesamtbaukosten betragen 1,8 Millionen Euro. Diese Summe stellt gleichzeitig eine Deckelung der Kosten auf Preisbasis Juni 2022 dar.

Stadträtin und Ortsvorsteherin von Neuaigen Paula Maringer betont:



„Um unser aktives Dorfleben aufrecht zu erhalten, braucht es eine entsprechende Örtlichkeit, die diese Bedürfnisse erfüllt und der gesamten Bevölkerung und den Vereinen aller Katastralgemeinden nördlich der Donau zur Verfügung steht.“

Bei der Umsetzung wird darauf geachtet, dass bereits versiegelte Flächen adaptiert und attraktiviert werden. Geplanter Baubeginn ist voraussichtlich 2023, geplante Fertigstellung 2023/2024.