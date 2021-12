Ponys kamen per Aufzug ins Krankenzimmer um Patienten zu besuchen und mit ihren Darbietungen von ihrer Erkrankung etwas abzulenken. Es hat sich gelohnt.

TULLN. Vor ein paar Wochen hatten Isabella und Franz Josef Simon aus Kirchberg am Wagram, mit ihren erfolgreichen Pferdeshows auch "Black Moments" bekannt, eine einzigartige Idee. Ein Besuch auf der Station: Herzensbrecher im Hospiz und Palliative Care Tulln mit den beiden Ponys Emil und Lukas. Nicht lange überlegt, wurden die Kleinpferde in den Aufzug gepackt und hinauf ging es ins obere Stockwerk zu den Patienten. Riesengroß war die Freude und die Verwunderung des Aufmarsches. Als Familie Simon mit ihren Ponys dann auch noch verschiedene Kunststücke präsentierten, kamen viele aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zum Schluß durfte die persönliche Verabschiedung der Tiere von den einzelnen Patienten natürlich nicht fehlen. Eines steht fest: In den Herzen dieser totkranken Menschen ließen diese Tierchen einen bleibenden Eindruck zurück.