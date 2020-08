Im Zuge einer Verkehrskontrolle im November 2019 beim Messegelände in Tulln musste ein 27-jähriger Fahrzeuglenker auch ins Röhrchen blasen. Sein, mit 2,88 Promille schwer alkoholisierter Beifahrer „schritt ein“ und provozierte damit eine handfeste Eskalation mit gerichtlichen Folgen.

TULLN (ip). „Ich bekenne mich schuldig, aber ich kann mich nicht genau erinnern“, erklärte der Bauarbeiter mit serbischer und ungarischer Staatsbürgerschaft gegenüber der St. Pöltner Richterin Doris Wais-Pfeffer.

Auch seine Aussage zu Handgreiflichkeiten in einem Tullner Bordell wenige Tage vor der polizeilichen Auseinandersetzung unterschied sich stark von den Angaben des Geschäftsführers und einer Prostituierten, die der 25-jährige Gast mit Faustschlägen verletzt haben soll. „Sie wissen, wie die Mädchen im Bordell sind“, meinte er schulterzuckend zur Richterin, die ihm deutlich machte, dass sie das nicht wisse. Da die entsprechenden Zeugen zum Prozess nicht erschienen waren, schied Wais-Pfeffer dieses Faktum vorerst aus.

Bier und Whisky

Zu den Umständen bei der Verkehrskontrolle gab es dagegen übereinstimmende Aussagen von vier Beamten und dem Fahrzeuglenker, der bestätigte, dass sein Kollege schon bei der Arbeit am Nachmittag Bier und Whisky konsumiert habe.

Aufgrund seines aggressiven Einschreitens bei der Überprüfung des Lenkers, riefen die Beamten eine weitere Streife zum Messegelände. Ein informatives Gespräch zwischen den Beamten war nicht möglich, da sich der Bauarbeiter dazwischen stellte, schrie und einen der Beamten immer wieder anstieß. Dieser tauchte ihn zurück, worauf der Angeklagte ihm einen heftigen Stoß verpasste und zu einem Faustschlag ansetzte. Der Beamte konnte den Schlag abwehren, wodurch der Kontrahent zu Sturz kam und einen weiteren Beamten mitriss. Dieser verdrehte sich dabei das Kniegelenk, was einer schweren Körperverletzung gleichzusetzen ist. Auch als die Polizisten den Mann zunächst am Boden fixierten und ihn danach im Streifenwagen zur Inspektion brachten, schlug und trat der Betrunkene äußerst aggressiv um sich.

Durch Alkohol nicht zurechnungsfähig

Laut Gutachter Dietmar Jünger war der 25-Jährige zum Tatzeitpunkt aufgrund seiner Alkoholisierung nicht zurechnungsfähig und hat daher, laut Schuldspruch, eine mit Strafe bedrohte Handlung im Zustand voller Berauschung begangen. Auch aufgrund einer einschlägigen Vorstrafe verurteilte ihn Wais-Pfeffer zu einer Geldstrafe von 7.680 € (120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) und einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten. Privatbeteiligtenvertreter Peter Resch erhielt für den verletzten Beamten den Zuspruch von 500 Euro Schmerzensgeld (nicht rechtskräftig).