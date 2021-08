Zehn Teilnehmer haben den ersten mehrmonatigen „Natur im Garten“ Ausbildungslehrgang „Naturvermittler mit dem Schwerpunkt Obstvielfalt in Gemeinden“ erfolgreich absolviert.

KIRCHBERG/WAGRAM/HERZOGENBURG (pa). „Ziel des neuen Lehrgangs, welcher durch die Gemeinden Herzogenburg und Kirchberg am Wagram unterstützt wird, ist die Ausbildung von Naturvermittlerinnen und Naturvermittlern, welche im Rahmen von Gäste-Führungen die gemeindespezifische Obstvielfalt und touristische Sehenswürdigkeiten ihrer Gemeinde vermitteln.“, erklärt Christa Lackner, Geschäftsführerin von „Natur im Garten“.

Zehn Naturvermittler

Gleich zehn Naturvermittler haben den Lehrgang in Herzogenburg und Kirchberg am Wagram erfolgreich abgeschlossen. Zentrale Inhalte sind die Vielfalt und Pflege von Obstgehölzen und Wildobst, Basiswissen der ökologischen Pflege, touristisches Storytelling, ökopädagogische Methoden und die Kommunikation in Führungen. Im Rahmen des Lehrgangs entwickeln die Teilnehmenden ein individuelles Konzept, welches sie in ihrer Vermittlungsarbeit anwenden können. Beim Festakt im Alchemistenpark gratulierten Franz Aigner, Bildungsgemeinderat aus Kirchberg und Herzogenburgs Vizebürgermeister Richard Waringer zu den Erfolgen.

„Für unsere Gemeinde ist die Verbindung von Obst- und Wildobstvielfalt mit unseren touristischen Sehenswürdigkeiten eine gelungene Mischung. Sie verbindet historische mit kulinarischen Highlights“,

freut sich Herzogenburgs Vizebürgermeister Richard Waringer.

Lehrgangsleiter Siegfried Tatschl: „Zielgruppe für diesen Lehrgang sind jene Gemeinden, die die Naturvermittlung ihrer Obstgehölze etablieren möchten. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Lehrgang, der voraussichtlich im Herbst 2021 starten wird.“