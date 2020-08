Landtagspräsident Karl Wilfing wirbt für Teilnahme am bundesweit ausgeschriebenen, längst zur Tradition gewordenen Fotowettbewerb unter dem Motto „SO sind wir!“. Auf Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Preise und eine stimmungsvolle Verleihungsgala im Studio 44 der Österreichischen Lotterien, die gemeinsam mit dem Kaffeedienstleister café+co den Wettbewerb finanziell unterstützen.

MICHELHAUSEN / NÖ (pa). Das Corona-Virus hat die Welt in den vergangenen Wochen und Monaten nicht nur den Atem, sondern weite Teile der Menschheit auch ihr gewohntes Leben anhalten lassen. Für viele hat sich der Alltag vorübergehend, für manche auch nachhaltig verändert. Der Club Niederösterreich hat sich daher dazu entschlossen, den diesjährigen Fotowettbewerb – es ist bereits der siebente in seiner Art – jenem Thema zu widmen, das seit Wochen und Monaten das öffentliche wie auch vielfach private Leben in Österreich dominiert.

„Dass wir an einem Zitat unseres Bundespräsidenten Alexander van der Bellen Anleihe nehmen, ist natürlich kein Zufall, geht es doch darum, aufzuzeigen, dass sich die Menschen in diesem Land auch und vor allem durch Solidarität der Generationen und verschiedenen Berufs- und Interessensgruppen, durch Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber und durch Nachbarschaftshilfe hervortun können“,

erläutert die Geschäftsführerin des Club Niederösterreich, Theres Friewald-Hofbauer, die Intention des Fotowettbewerbes. „Die Idee des Club Niederösterreich, diese so außergewöhnliche Zeit mithilfe des Wettbewerbes gewissermaßen bildlich zu dokumentieren, ist hervorragend“, zeigte sich der Präsident des Niederösterreichischen Landtages, Karl Wilfing, begeistert. Er freue sich auf Bilder, die ungewohnte Lebenssituation vieler in Österreich Lebender – zuhause, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum – widerspiegeln. Wilfing: „Ich bin schon neugierig, WIE wir sind!“

Kurzurlaub und andere tolle Preise zu gewinnen

Die besten Fotos werden von einer Jury (FotografInnen, KünstlerInnen, VertreterInnen aus Politik und öffentlichem Leben etc.) auserkoren und einem Online-Voting unterzogen. Einsendeschluss für die Fotos, die mit dem Betreff „SO sind wir!“ direkt an info@clubnoe.at zu übermitteln sind, ist der 30. September 2020. Zu gewinnen gibt es neben einem Kurzurlaub in den niederösterreichischen Alpen noch zahlreiche weitere attraktive Sachpreise und Tickets zu kulturellen und touristischen Highlights. Die Preise werden im Rahmen einer stimmungsvollen Gala mit herausragendem Programm im November im Studio 44 der Österreichischen Lotterien vergeben. Diese fungieren gemeinsam mit dem Kaffeedienstleister café+co als Sponsoren des Wettbewerbes.