Zu einem schweren Verkehrsunfall nach Alarmierung durch die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich wurde der Rettungstransportwagen aus Heiligeneich zusammen mit dem Notarzteinsatzfahrzeug vom Roten Kreuz Tulln, der Polizei sowie den Feuerwehren Judenau und Michelhausen gerufen.

MICHELHAUSEN. Auf der L2090 zwischen den Bahnhöfen Tullnerfeld und Michelhausen kam es bei einer Traktorunterführung zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW fuhr frontal in eine Portalwand, überschlug sich und blieb dann schwer beschädigt auf dem Dach liegen. Zwei alarmierte First Responder führten noch vor Ort die Erstversorgung durch. Gemeinsam mit dem Notarzt wurde der Patient stabilisiert und anschließend mit Verletzungen unbekannten Grades in den Unfallschockraum des Tullner Krankenhauses transportiert. Das Rote Kreuz Atzenbrugg/Heiligeneich wünscht dem Patienten eine rasche Genesung und bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen für die gute Zusammenarbeit!