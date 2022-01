Die Geschichte der Schulwegsicherung in der Marktgemeinde Sieghartskirchen ist eine Erfolgsgeschichte, die bereits vor mehr als 20 Jahren ihren Anfang genommen hat. Seit dem sind freiwillige Schülerlotsen bei jeder Witterung ehrenamtlich und unentgeltlich in Sieghartskirchen im Einsatz, um die Schulkinder sicher über die Straßen zu lotsen.

SIEGHARTSKIRCHEN. „Derzeit leisten in der Marktgemeinde Sieghartskirchen 23 Ehrenamtliche ihren Beitrag zur Schulwegsicherung. Jetzt sind wir auf der Suche nach weiteren Ehrenamtlichen und starten die Kampagne – Ob 15 oder 99 – Alltagshelden für die Schulwegsicherung gesucht“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger. Die Bitte um Übernahme der Schülerlotsendienste richtet sich an die Eltern, Pensionisten, Studenten und alle, die sich sonst noch gerne ehrenamtlich engagieren möchten. „Die Erfahrung zeigt uns, dass oftmals Pensionisten sich für die Schülerlotsen-Aktion melden. Gerade jetzt ist es aber wichtig, für Nachwuchs der ehrenamtlichen im Rahmen der Schulwegsicherung aktiv zu werden und auch neue Pensionisten oder Studierende für diese großartige Aufgabe zu motivieren. „Ich bedanke mich recht herzlich bei allen ehrenamtlichen Schülerlotsen die tagtäglich für die Sicherheit unserer Kinder im Einsatz sind und damit einen bedeutenden Beitrag mit ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit leisten“, so die zuständige geschäftsführende Gemeinderätin Karin Kainrath. Wie kann man sich als Schülerlotsin und Schülerlotse in Sieghartskirchen engagieren? Kurz einige Fragen & Antworten für Interessierte zusammengefasst:

Ab welchem Alter kann man Schülerlotse werden?

Die Behörde kann Personen ab dem 15. Lebensjahr mit der Regelung des Verkehrs betrauen. Nach oben gibt es keine Altersgrenze - alle die sich Fit genug fühlen sind herzlich eingeladen!

„Unser ältester Schülerlotse ist 92 Jahre alt. Heute durften wir mit Johann Reiter – selbst 84 Jahre jung - über seine Motivation als Schülerlotse plaudern: Er hat bei jedem ehrenamtlichen Dienst Freude junge Menschen zu treffen und mit dieser Tätigkeit den Schulweg für die Jüngsten unserer Gesellschaft sicherer zu machen“, erklärte Johann Reiter Bürgermeisterin Josefa Geiger im Rahmen des Fototermins.

Was benötigt man um als Schülerlotse tätig sein zu dürfen?

Man benötigt eine Bestätigung und einen Ausweis. Die Ausbildung zur Schulwegsicherung erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen Polizeiinspektion und wird von der Marktgemeinde Sieghartskirchen organisiert. Ein Nachweis der Ausbildung wird anschließend der Bezirkshauptmannschaft Tulln vorgelegt und die stellt einen Ausweis aus.

Alle Ehrenamtlichen Schülerlotsinnen und Schülerlotsen sind für die Zeit der Tätigkeit auch Haftplicht- und Unfallversichert.

Welche Hilfsmittel und welche Ausrüstung sind erforderlich und wo beziehe ich sie?

Die Marktgemeinde Sieghartskirchen stellt den Schülerlotsinnen und Schülerlotsen für die Dauer der Durchführung der jeweiligen Tätigkeiten einen Signalstab und eine gut wahrnehmbare Schutzausrüstung zur Verfügung. Die Schutzausrüstung muss bei der Tätigkeit getragen werden und der Ausweis muss mitgeführt werden.

Wie oft muss man Zeit haben um als Schülerlotse tätig zu sein?

Auch wenn man nur 1 mal im Monat Zeit hat für die ehrenamtliche Unterstützung. Der Dienstplan wird 1 mal im Monat am Gemeindeamt gemeinsam mit allen erstellt und man ist über jede Hilfe dankbar.

„Durch die ehrenamtliche Tätigkeit als Schülerlotse ist man zugleich auch Teil einer Gemeinschaft. Einmal pro Schuljahr steht auch ein gemeinsamer Heurigenbesuch am Programm“

, berichtet Karin Kainrath.

Wo kann ich mich melden, wenn ich mich als Schülerlotse/in engagieren möchte?

Wenn Sie Interesse haben beim Schülerlotsen-Team ehrenamtlich mitzuwirken freut sich die Gemeinde Sieghartskirchen über Ihren Besuch am Gemeindeamt oder Ihren Anruf: