Um Einbrüchen vorzubeugen gibt es einige Methoden. Die Polizei steht mit Rat und Tat zur Seite. Neben Infotmationsbroschüren gibt es auch die persönliche Beratung der Beamten.



TULLN/KÖNIGSTETTEN/SIEGHARTSKIRCHEN. "Es gibt in jedem Bezirk geschulte Präventionsbeamte, die gerne bereit sind eine sogenannte ´Schwachstellenanalyse´ durchzuführen, welche Aufschluss über sicherheitsrelevante Schwachstellen der Wohnung oder des Hauses gibt. Gleichzeitig wird informiert, durch welche Maßnahmen die Sicherheit erhöht werden könne. Für eine Kontaktaufnahme mit den Präventionsbeamten bitte die örtlich zuständige Dienststelle verständigen", rät Martin Denk, Polizeiinspektion Sieghartskirchen. Andreas Moser, Polizeiinspektor Königstetten, Abtlg. Eigentums - Prävention ist einer dieser Beramten und berät in einer Begutachtung und einer umfangreichen Beschauung, wie man es einem Einbrecher erschweren kann in das bevorzugte Objekt einzudringen. Vor allem muss daran gedacht werden, den Standort als bewohnt darzustellen.

"Dies kann man, indem man, bei Abwesenheit den Postkasten leeren, Licht brennen, im Winter Schnee räumen lässt. Es sollte auch an die Heckenhöhe gedacht werden. Bei Gartenhäusern sollten keine Leitern angebracht werden, denn die könnten als Einstieghilfe ins Haus dienen"

, erklärt Fachmann Moser. "Außerdem wäre es ratsam Außenlicht anzubringen. Eine Alarmanlage ist eine gute Methode Einbrecher von ihrem Vorhaben abzuhalten.

Alarmanlagen reagieren nicht auf Haustiere

Viele Leute haben Haustiere und scheuen sich deshalb vor dem Entschluss einer Alarmanlage, aber heutzutage schlagen diese modernen Geräte nicht mehr bei den Tieren, sondern tatsächlich bei den Eindringlingen an", fügt Andreas Moser hinzu. Leute wie Andreas Moser führen kriminalpolizeiliche Beratung mit Rundgang und Überblick aufs Gesamtbild kostenlos vor Ort durch um so die Sicherheit der Bürger zu wahren.

Auf gute Zusammenarbeit kommt es an

„Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sehr und wir werden auch weiterhin in Verbundenheit gemeinsam mit der Bevölkerung auf unsere Sicherheit achten.

Ich danke allen Beteiligten für die achtsame Vorgangsweise und Klärung und werden alles dafür tun, dass es so bleibt

", so Sonja Figl, Bezirkspolizeikommandant Tulln.

Wie schütze ich mich am besten?

• Verwenden Sie einen Tresor für Ihre Wert- gegenstände. Mieten Sie sich ein Bankschließ- fach bei längerer Abwesenheit.

• Legen Sie ein Eigentums- beziehungsweise Inventarverzeichnis an, fotografieren Sie Ihre Wertgegenstände und notieren Sie sich die Gerätenummern von Handy, Laptop und dergleichen.

• Versperren Sie alle Fenster und Zugangs- türen, selbst wenn Sie nur kurz weggehen.

• Wenn Sie abwesend sind, vermeiden Sie einen vollen Postkasten oder Werbematerial vor der Tür.

• Verwenden Sie Zeitschaltuhren, um das Licht in unregelmäßigen Abständen an- und abzuschalten.

• Informieren Sie vertrauenswürdige Nachbarn über Ihre Abwesenheit und deponieren Sie einen Ersatzschlüssel.

• Einstiegshilfen wie Gartenmöbel, Leitern oder Kisten sollten mit Ketten gesichert oder weg- gesperrt werden.

• Sorgen Sie im Sommer für Rasen- und Gartenpflege und im Winter für Schnee- räumung im Zugangsbereich.