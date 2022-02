TULLN. Zuviele geniessbare Lebensmittel landen statt im Magen, im Müll. Immerhin sind das 1,3 Milliarden Tonnen im Jahr. Grund für die Verschwendung sind oft falsche Lagerung, Missverständnisse beim Mindeshaltbarkeitsdatum oder Fehlkäufe.

Auch nach Ablauf geniessbar



Das Haltbarkeitsdatum ist nicht immer ausschlaggebend und nicht aussagend, dass die Ware verdorben oder ungenießbar ist. Es gibt Projekte, die sich darum kümmern, dass Lebensmittel und Speisen, deren Ablaufdatum kurz bevorsteht, günstiger angeboten werden. "Too good to go" ist eine App, in der sich Anbieter und Kunden registrieren können. Nach der Registrierung werden die Standorte der mitwirkenden Betriebe angezeigt und schon kann man bestellen. So wird die Verschwendung von Lebensmittel eingedämmt und hilft auch noch.

Dreifacher Warenwert

Die Preise belaufen sich zwischen drei und fünf Euro, der Warenwert sollte ungefähr das dreifache betragen. Dieses Angebot wird mittlerweile schon von vielen Betrieben genutzt.

Viele Neukunden

Die Anbieter und auch die Interessenten nehmen zu.



"Früher hab ich viel weggeschmissen. Heute freut es mich, dass ich Anderen Freude machen kann"

, strahlt Barbara Fischer, Wirtin der Römerstube. "Schlecht sind die Sachen nicht, man kann sie nur am nächsten Tag nicht mehr anbieten", bemerkt Fischer. Ihr Sackerl besteht aus zwei leckeren Menüs.

Willi Hafenrichter, sieht das mit seinem Genussladen ähnlich: "Es ist a gute G`schicht. Es ist für einen guten Zweck, zieht neue Kunden an Land, einfach super." Pro Tag gibt es bei ihm zwei Sackerl zu ergattern. Leckeres Obst, Gemüse und Jogurt bereichern den Vitaminhaushalt der Kunden. Die Bäckerei Adriana hat vier Sackerl pro Tag, (in jedem Sackerl befindet sich eine Tüte Salzgebäck und eine Tüte Mehlspeisen). Ines Dragusa: "Ich finde es super, dass es diese Möglichkeit gibt und Lebensmittel somit nicht in der Mülltonne landen. So hilft man Menschen."