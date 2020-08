SITZENBERG-REIDLING. Vorige Woche ging, von Montag bis Freitag in Sitzenberg-Reidling, die alljährliche Erlebnissportwoche für Kinder von 6 bis 14 Jahren über die Bühne. Da zu Beginn der letzten Woche von Montag bis Mittwoch Dauerregen herrschte, ging man in den Turnsaal der Volksschule. Dort waren dann Sport, Spiel und Spaß im Mittelpunkt. Dazu meldeten sich 39 Kinder an.

Erst am Donnerstag ging es ins Freie. Auf der Liegewiese am westlichen Teichufer in Sitzenberg wurde dann gelaufen, gesprungen und jede Menge Spiele gespielt. Am Freitag traf man sich am Sportplatz. Natürlich nahmen die Kinder zunächst die Spielplatzgeräte in Beschlag. Doch auch hier zeigten die drei Betreuer von „Xund ins Leben“ neue sportliche Spiel.

Auf Grund der Corona-Vorgaben wurde heuer auf das Abschlussfest mit den Eltern und Großeltern verzichtet. Gemeinderätin Ricarda Öllerer freute es besonders, dass neben der Gemeinde Sitzenberg-Reidling, dem Land NÖ auch die Organisation „Gesunde Gemeinde“ als Sponsoren gewonnen werden konnte. So blieb der Beitrag für eine Woche Betreuung mit Mittagessen im Gasthaus Dopler mit 82,50 Euro pro Kind im Rahmen des Leistbaren.

Schön zu sehen wie sich die kleinen und großen Kinder aus der ganzen Gemeinde beim Spielen gegenseitig ergänzten.