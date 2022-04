Der fixkraft Vereinscup Ost & der kpp consulting Cup gehen in Ried, im Bezirk Tulln in ihre 1. Runde

TULLN. Die NOEPS Landescups 2022 werden zwischen April und Oktober 2021 bei fünfzehn verschiedenen Turnieren in ganz Niederösterreich zur Austragung gelangen. Insgesamt rund 50.000 Euro an Geld- und Sachpreisen werden dabei an die Pferdesportler aus den Sparten Spring- und Dressurreiten ausgeschüttet.

Im Rahmen des dreitägigen, nationalen Springturnieres der Kategorie B* von 22.-24. April 2022 werden im Reitstall Neunteufel in Ried am Riederberg (Bezirk Tulln) die jeweils ersten Runden des beliebten fixkraft Vereinscup Ost, sowie des erstmal sausgetragenen kpp consulting Cups stattfinden.

Insgesamt sind in Ried 27 Springbewerbe bis zu einer Höhe von 140 cm ausgeschrieben. Der Eintritt ist an allen Tagen frei!