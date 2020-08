TULLN. Endlich raus aus dem Wohnzimmer und auf der Leinwand Filme genießen. Das dachten sich die viele am 5. August, denn die Wiedereröffnung des Star Movies lief hervorragend. "Wir waren komplett ausverkauft", erzählt Star Movie Center Manager Florian Illibauer. Am Tag der Wiedereröffnung kosteten die Kinotickets nur drei Euro, das lockte natürlich reichlich Kundschaft an. Im Moment laufen im Kino jedoch nur kleinere Produktionen und keine Hollywood-Filme. "Die großen Produktionen aus Hollywood kommen erst später", erklärt Illibauer. Dennoch hat dies die Besucher nicht vom langersehnten Kinobesuch abgehalten. Corona-bedingt müssen natürlich Masken getragen werden. In den Kinosälen wird auch entsprechend Abstand gehalten: Zwischen den Besuchergruppen wird immer ein Sitzplatz frei gehalten, was natürlich die Kapazität pro Saal einschränkt. Mit allzu großen Verlusten wird jedoch nicht gerechnet.