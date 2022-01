In der kommenden Landtagssitzung stehen zwei Aktuelle Stunden auf der Tagesordnung. „Über das brennendste Thema, das jeden Österreicher und jeden Niederösterreicher betrifft und noch nie da gewesene Grundrechtseingriffe vorsieht, nämlich die Impfpflicht, wollen weder SPÖ noch ÖVP diskutieren.

NÖ/Tulln. „Das ist ein durchschaubares Manöver, nachdem alle anwesenden niederösterreichischen ÖVP und SPÖ Abgeordneten im Nationalrat für die Impfpflicht gestimmt haben. Die Damen und Herren der ÖVP und SPÖ Niederösterreich glauben offensichtlich, dass sie die Impfpflicht nichts angeht und verhalten sich möglichst ruhig, als hätten sie damit nichts zu tun“, sagt FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. Dabei waren es gerade die ÖVP NÖ und federführend ihre Landeshauptfrau Mikl-Leitner, die sich für den kollektiven Impfzwang stark gemacht haben. „Mikl-Leitner ist in Wahrheit die Mutter dieses Impfpflichtgesetzes, das unser Land und unsere Gesellschaft wie kein anderes Gesetz zuvor spaltet“, sagt Landbauer. Das untermauern unzählige Zitate der ÖVP-Landeshauptfrau, die bereits im September 2021 als einzige Landeshauptfrau die Impfpflicht im Landesdienst eingeführt und dann auf Bundesebene massiv Druck ausgeübt hat, die Zügel für die Bevölkerung enger zu ziehen.

Freiheit zurückgewinnen

„Diese Impfpflicht ist Voraussetzung dafür, dass es wieder gelingen kann, die Freiheit zurückzugewinnen. Es braucht vor allem Tempo, rasch einen ganz konkreten Gesetzesvorschlag, damit der parlamentarische Prozess eingehalten werden kann und die Impfpflicht auch tatsächlich mit 1. Februar 2022 in Kraft tritt. Da nehme ich die Bundesebene in die Verantwortung und Verpflichtung“, sagt Mikl-Leitner am 25. November 2021 im Interview mit dem ORF NÖ.

„Mikl-Leitner unterteilt damit die Bevölkerung in brave Geimpfte und böse Ungeimpfte und befeuert die Spaltung des Landes. Sie wird es nicht schaffen, sich hier aus der Verantwortung zu stehlen“

, so Landbauer.