Tradition trifft Moderne auf der Gartenbaumesse

TULLN. In der neuen Donauhalle trifft Tradition auf Moderne: Höhepunkt der Messe wird der Blumencorso mit prächtig geschmückten Oldtimern, die von der Oldtimermesse Tulln ausgewählt und bereitgestellt werden. Mehr als 50 Oldtimer - von attraktiven PKWs über Traktoren bis zum Feuerwehrauto und historischen Postbus - werden von Österreichs besten Gärtnern und Floristen mit aufwendiger Blumenpracht dekoriert. Mit der Gartenbaumesse startet Österreichs Messesaison in Tulln. Die Gartenbaumesse Tulln ist speziell in diesem Jahr der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. Hier finden Sie die besten Tipps und Anregungen rund um die Planung, Gestaltung, Ausstattung und Pflege Ihres Gartens an einem Ort. Perfekt, um Einkäufe für Haus und Garten zu erledigen und sich über Messeneuheiten zu informieren. Egal ob Designgarten oder Naturgarten – die beste Beratung für Ihre Gartengestaltung erhält man auf der Gartenbaumesse Tulln. Gartengestaltung von Meisterhand findet man auf der Gartenbaumesse Tulln von Donnerstag 3. September bis Montag, 7. September 2020 von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr.