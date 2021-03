Innovation und Fortschritt ist im neuen Gebäudeteil D im Technologiezentrum eingezogen.

TULLN. Reagenzien, Mikroskope und weiße Mäntel – Forschung hat in der Stadt einen hohen Stellenwert. Erst Ende Februar wurde der Gebäudeteil D des Technologie- und Forschungszentrums eröffnet und bietet noch mehr Platz für Forschung und Innovation.

Die "Oxford Antibiotic Group" hat hier eine neue Heimat mit mehr Platz gefunden. Nun kann die Forschung voran schreiten.



"Der Standort wurde nach unseren Wünschen kreiert",

freut sich Geschäftsführer Alexander Pretsch über die Möglichkeiten in den neuen Räumen. So ist das Unternehmen für die nächsten zehn Jahre gut aufgestellt und konzentriert sich dabei auch auf die Pharmaentwicklung.

Der Virologe arbeitet mit seinem Team derzeit an einigen wichtigen Projekten. Zusätzlich zum neuartigen Antibiotikum TetramOX entwickelt das Unternehmen auch OxfoCID ein neuartiges Desinfektionsmittel welches gegen alle multiresistenten Keime eingesetzt werden kann. Es dient zur Prophylaxe und soll nicht nur in der derzeitigen Pandemie nützlich sein.

So können Oberflächen für die Dauer von bis zu 72 Stunden steril gehalten werden. Für Furore sorgte "Neurometox", das helfen soll, Alzheimer und Parkinson zu bekämpfen.

"Das hat in der Fachwelt für viel Aufsehen gesorgt. Über uns brach geradezu eine Mailflut herein", erinnert sich Pretsch an den Durchbruch bei der Forschung. Die Firma arbeitet mit vielen Partnern zusammen.

Oxford, Yale und Wien

Darunter ist die britische Oxford University, die Medizinische Universität in Wien, die Universität für Bodenkultur sowie die Yale University in den USA. Die "Oxford Antibiotic Group" ist generell international ausgerichtet und übernimmt dabei auch Auftragsforschungen ausländischer Unternehmen.