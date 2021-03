Ab dem April werden 1.400 Personen pro Woche in der Messehalle geimpft.



TULLN. Wie beim Testen ist die Stadt Tulln auch beim Impfen ein Vorreiter.

Die erste Impfstraße startete am 19. Februar. Die Erfahrungen sind sehr positiv. "Unser Ziel ist es möglichst rasch alle zu impfen", lautet die Vorgabe von Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Schnell gehandelt

Vier Hausärzte haben sich zusammengeschlossen und die Impfstraße in der Messehalle gleich neben der Teststraße organisiert. Die Organisation übernimmt Nicole Edhofer.

"Die Organisation läuft etwas anders als bei den Testungen, weil auch die medizinische Geschichte erhoben werden muss", schildert die Ärztin. Das Angebot wird großzügig angenommen. Beim Lokalaugenschein werden die Parkplätze gleich weitervererbt und die Menschen strömen nur so in die Halle für ihren Impftermin. "Tulln macht das super", äußert sich ein Herr, der gerade mit einer älteren Dame die Halle betritt und den Bürgermeister beim Pressetermin erblickt.