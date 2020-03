Gedealt wird hinter dem Turm: Bereits zum zweiten Mal wurde der Prozess gegen einen 32-jährigen Bosnier, der sich am Landesgericht St. Pölten wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgift und Nötigung zu verantworten hat, vertagt. Bisher beharrt der Angeklagte auf „nicht schuldig“.

Die Anzeige zweier Schwestern und des Ex-Freundes brachten Ermittlungen in Gang, in deren Zentrum der Tullner Stadtturm als Dealertreff unter die Lupe genommen wurde. „Da sind immer so mehr als 20 Leute, die nach der Schule hinkommen“, meinte der 32-Jährige, der, laut Zeugenaussagen, dort als Dealer bekannt sei. Als solcher habe er, wie im Strafantrag ausgeführt, im Frühjahr 2019 auch einem Minderjährigen Cannabis verkauft.

Abgepacktes Cannabis soll auch verkauft worden sein.

Foto: Probst

hochgeladen von Karin Zeiler

Während eine der Schwestern und deren Ex-Freund beim Prozess nicht erschienen waren, trat die 17-jährige Tamara (Name v. d. Red. geändert) mit belastenden Aussage in den Zeugenstand. Sie habe im Frühjahr vergangenen Jahres ein Verhältnis mit dem verheirateten Bosnier gehabt, mit ihm Joints und Ecstasy konsumiert und von seinen Drogendeals einiges mitbekommen. Als im August plötzlich die Polizei beim Stadtturm auftauchte, habe der Bosnier ein Päckchen über eine Mauer geworfen. Die Schwestern und der Ex-Freund machten sich auf die Suche, fanden jedoch nur eine leere Verpackung. In der Folge habe der Beschuldigte von ihnen verlangt, ihm das Suchtgift zurückzugeben, habe mit Schlägen gedroht und angekündigt, er werde entsprechende Verstärkung aus Wien holen.

„Ich habe zu dem Zeitpunkt schon Angst gehabt. Alleine hätte ich mich nicht nach Hause getraut“,

so Tamara, die Richter Andreas Beneder erklärte: „Hinter dem Turm werden die Deals abgewickelt. Da ist der Sichtschutz besser.“ Beneder empfahl dem Angeklagten, aufgrund der bisherigen belastenden Zeugenaussagen sein „nicht schuldig“ zu überdenken, zumal sich ein Geständnis doch wesentlich mildernd auf eine Strafe auswirken könnte. Dass alle Zeugen lügen, wie der 32-Jährige behauptet, sei nicht nachvollziehbar, so der vorerst erfolglose Versuch des Richters, den Bosnier zur Umkehr zu bewegen.