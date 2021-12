Die Öffentlichkeitsbeauftragten der 12 Gemeinden der Region Tullnerfeld trafen sich online zu einem ersten regionalen Vernetzungstreffen für eine engere Zusammenarbeit in der Region.



TULLNERFELD. In Zusammenarbeit mit der Gemdat erfolgte eine Einschulung für die gemeinsame Website www.regiontullnerfeld.com. Jede Gemeinde kann nun ihren Beitrag für die Regionswebsite leisten und wichtige Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger auf einer gemeinsamen Website bündeln. Im Anschluss erfolgte eine gemeinsame Ideenschmiede für das nächste Jahr. Angeregt und begleitet wurde der gesamte Prozess von Barbara Kadlec, Kreativkopf und der Regionalberaterin Ursula Brosen-Mimmler, NÖ.Regional.

„So ist sichergestellt, dass Informationen an und aus der Region auf Knopfdruck, einfach und rasch veröffentlicht werden. Denn dadurch werden Neuigkeiten aus dem Vereinsleben, Veranstaltungen und aktuelle Termine auch auf der regionalen Website sichtbar und Themen transportiert.“, berichtet Obmann Bernhard Heinreichsberger. Für das nächste Jahr hat sich die Region im Bereich regionale Identität mit Beiträgen wie „Tullnerfelder Persönlichkeiten ganz persönlich“, einem Fotowettbewerb, Tipps für regionale Ausflugsziele, Spielplätze etc. viel vorgenommen.