TULLN. Der öffentliche Raum Tullns bietet mit seinen weiten Flächen und vielen Sitzgelegenheiten beliebte und belebte Zonen des Miteinanders – mit ausreichend Abstand und an der frischen Luft. Der Verschönerungsverein Tulln hat nun Patenschaften für sechs der beliebten Parkbänke am Hauptplatz übernommen und dafür € 1.000,- gespendet.Der Verschönerungsverein Tulln hat bereits vor einigen Jahren die Grünpatenschaft für die Beete des Barockgartens am Hauptplatz übernommen. Jetzt wird diese Patenschaft um eine Spende in der Höhe von € 1.000,- für einige der am Hauptplatz platzierten Parkbänke ergänzt. Obfrau Monika Liebhart erläutert: „Es ist schön zu sehen, dass die öffentlichen Räume Tullns so schön blühen und vor allem von den Menschen so gerne genutzt werden. Für dieses Angebot wollen wir einen finanziellen Beitrag leisten und spenden daher insgesamt € 1.000,- für die Parkbänke am Hauptplatz und somit für die laufende und liebevolle Instandhaltung und Pflege des öffentlichen Raumes durch die Stadtgemeinde Tulln.“