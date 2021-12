Klar und einfach sind die Farben des Winters, beim Durchstreifen von Wald und Garten gibt es dennoch stets etwas zu entdecken. Jetzt kommen Samenstände besonders zur Geltung und laden dazu ein, in kleinen Mengen als Zierobjekte, für den Bastelfundus Zuhause gesammelt zu werden.

TULLN. Aus Fichtenzapfen und Lärchenbockerln lässt sich eine hübsche winterliche Dekoration zaubern. Sie eignen sich wunderbar zum Basteln für Kinder und Föhrenbockerln können zu einer kleinen Snackbar für Vögel umfunktioniert werden. „In der Winterzeit ist das Nahrungsangebot karg. Die unter den Schuppen liegenden und dadurch gut geschützten, nahrhaften Samen von Zapfen sind deshalb eine begehrte Winternahrung für Vögel oder Kleinsäuger wie das Eichhörnchen. Nutzen Sie den nächsten Winterspaziergang zum Sammeln“, so DI Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Aktion „Natur im Garten“.

Vogelfutterzapfen selbst gemacht

In der kalten Jahreszeit freuen sich unsere gefiederten Gartengäste über zusätzliche Futterquellen. Aus Zapfen und einer fettreichen Futtermasse lässt sich mit wenig Aufwand eine kleine Snackbar eröffnen. Schneiden Sie 500 Gramm Rindertalg in kleine Stücke und schmelzen Sie diesen vorsichtig bei niedriger Temperatur. Der flüssige Talg wird anschließend abgeseiht und mit jeweils einer Handvoll Haferflocken, einer geeigneten Futterkörnermischung aus dem Fachhandel sowie einem Schuss Speiseöl vermengt. Lassen Sie die Mischung nun so lange abkühlen bis sich eine milchige Haut an der Oberfläche gebildet hat. Befestigen Sie einen starken Spagat als Aufhängung an den gesammelten Föhrenbockerln und streichen Sie die Masse in die Zwischenräume der Schuppen. Hängen Sie die Futterzapfen erst bei Frost, katzensicher in zwei bis drei Metern Höhe, an einem schattigen Platz auf.

Zapfenvorhang als Fensterschmuck

Bündeln Sie eine Hand voll dekorativer Zweige, schön sind zum Beispiel Zweige vom Roten Hartriegel und binden Sie diese mit einem hübschen Band zusammen. Im Abstand von einigen Zentimetern zueinander werden nun Zapfen an Wollfäden

unterschiedlicher Länge an den Zweigen befestigt, so dass der Eindruck eines Vorhangs entsteht. Dazwischen können Stroh- oder Papiersterne, Koniferen- oder Mistelzweiglein und anderer, jahreszeitlich passender, Schmuck befestigt werden. Damit lassen sich Türen und Fenster hübsch für die Winterzeit dekorieren.

Bockerlfiguren – Bastelvergnügen für Kinder

Zapfen und Bockerl sind als einfaches und natürliches Spielzeug bei Kindern seit jeher beliebt. Das gemeinsame Sammeln macht Spaß und durch ihre Kegelform eignen sie sich wunderbar, um zu Hause allerlei Figuren zu basteln. Mit Filzkugeln und entsprechendem Zuschnitt aus buntem Filz, Nüssen, Federn und Zweiglein, entstehen im Nu Waldwichtel, Vögelchen, Eichhörnchen und allerlei Sonstiges, was der Fantasie so zu entspringen vermag.