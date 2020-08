TULLN. "Die letzten Wochen haben einmal mehr gezeigt, wie sehr unsere Gesellschaft auf unsere engagierte Jugend bauen kann. Unzählige Jugendliche und junge Erwachsene stellten sich während der Corona-Krise in den Dienst der Allgemeinheit, um jene zu unterstützen, die Hilfe benötigten. Sei es durch die Erledigung des Einkaufes, die Abholung von Medikamenten in der Apotheke oder die freiwillige Meldung zum außerordentlichen Zivildienst. Darüber hinaus sind Junge wichtige stützen für viele Vereine und Gemeinschaften, sie sind die Basis für unsere erfolgreiche Zukunft als Gesellschaft. Für ihren Einsatz sind wir ihnen zu großem Dank verpflichtet“, betont Landtagsabgeordneter und Landesobmann der Jungen Volkspartei NÖ, Bernhard Heinreichsberger, anlässlich des Internationalen Tag der Jugend am 12. August. „Ob Kunst und Kultur, Sport oder Natur. Niederösterreichs Jugend ist überall vertreten. Auch im Bereich des Freiwilligenwesens gehen unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen seit jeher mit Überzeugung und gutem Beispiel voran, sei es bei der Rettung oder der freiwilligen Feuerwehr. Dies hat uns nicht zuletzt unsere Tour durch die Bezirke im Rahmen unseres Projekts ‚Mei Niederösterreich. Mei Freiraum‘ gezeigt, bei dem wir auch Gespräche mit unseren Funktionärinnen und Funktionären geführt haben, um zu erfahren was die Jugend bewegt. Auf das große Engagement sind wir überaus stolz und hoffen, dass unsere Jugend weiterhin aktiv unser Leben in Niederösterreich mitgestaltet“, so Heinreichsberger.