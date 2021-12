Österreich hat neun Bundesländer, ein bevorzugtes davon ist Niederösterreich. Angefangen von der Wachau, den Bergen, den vielen Wander- und Radwegen bietet Niederösterreich für jeden etwas Passendes. Tulln wird anhand seiner Vielfalt und Großzügigkeit punkto Landschaft und Kultur besonders gerne besucht.

TULLN. Gerald Böhm: "Ich bin beruflich in Rußland, werbe da für Österreich, für die Schigebiete und natürlich auch - und das sehr, sehr gerne, für Niederösterreich. Ich freue mich immer wieder wenn ich nach Hause komme. Heimkommen nach Niederösterreich ist für mich die schönste Pflicht."

Ingrid Pinter: "Als überzeugte Niederösterreicherin könnte ich mir nie, nie vorstellen in Wien oder einer anderen Großstadt zu wohnen. Ich liebe das Land, die Natur und Tulln."

Clarissa und Hans Christian Miko aus Gablitz finden großen Gefallen an der Vielfälltigkeit der Landschaften und Kulturen Niederösterreichs. "Tulln ist wunderschön. Wir sind aber auch von den kleineren Gemeinden begeistert", so Christian Miko.

Landschaft, Kultur und Wein

Ähnlich sieht es auch Vesna Zivkovic aus Tulln: " Ich liebe das Ländliche. Die Leute am Land sind viel freundlicher und zugänglicher als in einer Stadt wie Wien. Da ist das komplett anders. Hier in Niederösterreich ist das Leben sehr attraktiv und lebenswert, es ist ein Traum", so Vesna.

"Was mir so sehr gefällt ist die geographische Vielfalt in unterschiedlichen Regionen, welche man nur in Niederösterreich findet. nicht zu vergessen, der Weißwein, den ich besonders bevorzuge", weiß Michael Chyska zu berichten.