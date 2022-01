Ein furchtbares Ereignis schmeisst Klaudia Mutspiel und ihren zukünftigen Ehemann, Karl Geiger, Sonntagnacht total aus der Bahn. In ihrem Haus wurde eingebrochen. Die Täter schlugen die Terrassentür ein um in das Haus zu gelangen.

RIED/RIEDERBERG. "Einen Schock bekommt man, wenn man nach Hause kommt und merkt es hat jemand eingebrochen", erzählt Klaudia Mutspiel noch immer total aufgelöst. "Der Einbruch muss schon von Freitag auf Samstag passiert sein. Das ganze Haus war durchwühlt, der Tresor ist weg", fügt Mutspiel mit zitternder Stimme hinzu.



Täter müssen von Tresor gewusst haben

Die Täter haben in den Schränken bis zur Unterwäsche alles durchsucht. Im Haus befand sich ein Tresor mit Schmuckstücken von Oma und Uroma von Frau Mutspiel und etliche Golddukaten. Diesen Tresor haben die Einbrecher herausgerissen und mitgenommen. "Mein Mann und ich, wir waren mit den Nerven am Ende. Die gerufene Polizei kam um 19:00 Uhr und blieb bis 22:00 Uhr, obwohl in der Dienststelle bereits der Dienstwechsel stattfinden sollte. Die beiden Beamten gaben uns soviel Kraft und redeten wie Psychologen auf uns ein. Auch halfen sie uns die Türe provisorisch einzuhängen. Das nahm uns ein wenig die Angst", sind sich Karl Geiger und Klaudia Mutspiel einig.

Firma reagiert promt

Die Nacht bei halb offener Terrassentür war schrecklich für die beiden Bestohlenen. Am nächsten Morgen kontaktierte Frau Mutspiel die Firma Actual Berger, Langenlebarner Strasse in Tulln, bezüglich Reparatur der Türe. Obwohl in der Firma gerade Personalmangel durch sechs Corona - Ausfälle bestand, wurde einige Minuten später ein Monteur geschickt, der den Schaden behoben hat. Mutspiel und Geiger können gar nicht genug danken für diese schnelle Hilfe."Es tut weh, wenn man denkt, dass fremde Menschen in unserem persönlichen Bereich gestöbert haben, aber es tut gut, zu wissen, dass es auch gute und hilfreiche Menschen, wie die beiden Polizisten und die Firma Actual in Tulln gibt", stimmen die beiden Opfer überein.