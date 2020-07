TULLN. "Wir freuen uns über den Spatenstich unsers Projekts Wohn- und Geschäftshaus Wohnen in Tulln / Mieten im Zentrum“, so Johannes Lukas.

Das einzige was bleibt, ist die Veränderung – und so wurde das Fachgeschäft für Geschirr- und Haushaltsartikel Haus Loley in der Bahnhofstraße dem Erdboden gleichgemacht. Wohnungen werden auf diesem Areal errichtet. Kürzlich erfolgte der Spatenstich für das neue Projekt, das im Herzen von Tulln Mietwohnungen für Senioren, Singles und Paare schafft. Rund 80 Menschen werden durch deren Zuzug die Innenstadt weiter beleben. In drei Gschäftslokalen im Erdgeschoß entstehen Arbeitsplätze, die die Infrastruktur der Innenstadt weiter wachsen lassen. Die Fertigstellung ist für Anfang des Jahres 2022 geplant.

Infos/Vermietung: 0664/1110435



www.wohnenintulln.at