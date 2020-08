Wüsste man es nicht besser, könnte man meinen sie wären gerade aus den Südstaaten eingeflogen. Die Band besteht seit dem Jahr 2004. Ihr mehrstimmiger Gesang und das harmonische Zusammenspiel der drei Gitarren werden oft als außergewöhnlich bezeichnet. Ihre Freude an der Musik ist spürbar. Offensichtlich inspiriert durch die Woodstock-Ära, bieten sie auch ein optisches Erlebnis. Schaut man sich das Publikum der Blues Buam an, so findet man Fans aller Altersklassen, die sich von ihrer Musik angesprochen fühlen: Bluesrock, inspiriert durch die Hits der 1960er und 1970er Jahre, mit einem Hauch von Hippie-Craziness und Südstaatenflair. Die Blues Buam spielen hauptsächlich Eigenkompositionen. Ihre Themen sind vielfältig, sie reichen von Exzess und Leid bis zu Lebensfreude und Liebe. Klassiker von Buddy Guy oder den Rolling Stones interpretieren sie auf ihre ganz eigene Weise. Bei ihren Auftritten geben sie meistens Vollgas („ … I put the pedal to the metal …“), beherrschen aber auch die leisen Töne und verführen mit poetischen Balladen zum Träumen und Nachdenken („ … may your life be a silent river …“). So sagt die Homepage.

Wenn man die Band live erlebt, weiß man, was gemeint ist. So geschehen am 21. August 2020 in Zwentendorf. Denn da öffnete sich wieder die Studio-Tür und Zwentendorf "blueste" sich weg.



Und welch Überraschung!!!

Mit dabei war das Urgestein der Bluespumpm "ZAPPA" CERMAK

"Wieder so ein Erlebnis, an das man sich am Lebensende erinnert. Damals in der Corona-Zeit, das Konzert in Zwentendorf. Weißt du noch?" Das meinte eine Zuhörerin.

Eine Chance zum Zuhören gibt es noch. Am 28. August öffnen sich die Türen wieder. Von 18 bis 20 Uhr. Sei dabei!