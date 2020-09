Die Gartenbaumesse in Tulln stand auch im Zeichen des Zivilschutzes, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten.



TULLN (pa.) Die Gartenbaumesse ist jedes Jahr ein Highlight im niederösterreichischen Veranstaltungskalender. Tausende BesucherInnen, volle Hallen, Gedränge auf den Freiflächen war jahrelang Standard. Heuer war vieles anders – auch dank der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Niederösterreichischen Zivilschutzverbades NÖZSV. Abstandsregeln, Maskenpflicht, ein möglichst unbeschwertes Messeerlebnis für die Besucher und gute Präsentationsmöglichkeiten für die Aussteller mussten unter einen Hut gebracht werden. Gelungen ist das durch die hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Messeleitung und dem NÖZSV.

Der NÖ Zivilschutzverband hat das umfassende COVID 19-Präventionskonzept des Veranstalters durch ein ausgeklügeltes Einsatzkonzept ergänzt. Hauptaufgabe der etwa 100 ehrenamtlichen Mitarbeiter war es, die Besucher freundlich, aber bestimmt, an die Regeln zu erinnern: Abstand zu anderen halten, keine Gruppenbildung vor den Ständen, MNS-Maske tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, oder die „Einbahnregelung“ bei den Ein- und Ausgängen der Hallen beachten.

Die Aufgabe war nicht immer einfach. Das Messegelände ist immerhin 200.000 m² groß, und wenn es zu regnen begann, waren die Hallen sehr schnell sehr voll. Die meisten Besucher hielten sich ohnehin von selbst an die Regeln.

Ruhiger Ablauf trotz Wetterkapriolen

Und auch bei den anderen es meist kein Problem, die sie zur Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen zu bewegen. Auch die meisten Aussteller waren kooperativ. Vereinzelte schwarze Schafe gab es auf beiden Seiten, die Einsatzleitung des NÖZSV und die Security des Veranstalters konnten aber auch sie zur Einsicht bringen. So war ein ruhiger Ablauf der Messe trotz Wetterkapriolen gewährleistet, und das mit möglichst hoher Sicherheit beziehungsweise geringem Ansteckungsrisiko.

Insgesamt etwa 100 Mitarbeiter haben an den fünf Messetagen Beachtliches geleistet: knapp 350 Mannstunden pro Tag (also etwa 35 000 Arbeitsstunden) und mehr als 100 km Fußwege täglich. Landtagsabgeordneter Christoph Kainz, Präsident des NÖZSV, lobt die gute Zusammenarbeit mit der Messeleitung und meint: „Ich bin froh und sehr dankbar, dass wir uns auf unsere Ehrenamtlichen so verlassen können. Ohne ihren Einsatz hätten wir das Präventionskonzept nicht umsetzen können. Wenn wir damit Corona-Infektionen verhindert haben, hat sich der Einsatz mehr als gelohnt. Für mich ist das wieder ein Beweis, dass Zivilschutz auch Dienst an der Gesundheit umfasst und wirklich dem Wohl aller dient“.

Auch die Messeleitung war von der Zusammenarbeit begeistert. „Die rasche Einsatzbereitschaft der Zivilschützer und die perfekte Umsetzung innerhalb kurzer Zeit haben mich sehr beeindruckt. Darüber hinaus war die Steuerung durch die Einsatzleitung hoch professionell und ausgezeichnet mit dem Team der Messe Tulln abgestimmt. Die freiwilligen Mitarbeiter haben mit ihrem wertvollen Einsatz vor Ort einen wesentlichen Beitrag für die erfolgreiche Umsetzung der Messe gleistet“ sagt Messe Tulln Geschäftsführer Wolfgang Strasser.

Bei den kommenden Veranstaltungen der Messe Tulln soll es weitere Kooperationen geben.