Aufgrund der aktuellen Situation veranstaltete „Natur im Garten“ zum zweiten Mal den „Natur im Garten“ Gemeindetag in digitaler Form. Über 200 Bürgermeister, Umweltgemeinderäte, politische Verantwortungsträger, Gemeindemitarbeiter bzw. Interessierte waren unter dem Motto „Gemeindegrünraum im Wandel“ online mit dabei.

TULLN (pa). „Aufgrund der positiven Resonanz des ersten digitalen Gemeindetages 2020 starteten wir letztes Jahr mit intensiven Online-Angeboten für Gemeinden. Auch heuer vermittelt ‚Natur im Garten‘ wieder viel Wissen in digitaler Form,“, so Landesrat Martin Eichtinger:

Der digitale „Natur im Garten“ Gemeindetag am 19. März 2021 stand ganz im Zeichen der Klimawandelanpassung. Landesrat Martin Eichtinger:



„Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass uns der Klimawandel mehr Hitzetage, Trockenperioden und Starkregenereignisse bringen wird. Unsere Grünflächen in den Gemeinden sind mit dem richtigen Regenwassermanagement Teil der Lösung.“

Experten gaben via Videovorträge viele Tipps rund um eine zukunftsfähige und klimafitte Gestaltung und Pflege der Grünräume in unseren Gemeinden. Das öffentliche Grün wirkt bei Hitzeperioden als natürliche Klimaanlage, filtert Schadstoffe aus der Luft und dient als Retentionsfläche bei Starkregenereignissen.



„In Zeiten des Klimawandels gewinnen öffentliche Grünflächen zunehmend an Bedeutung. Sie sind ein wichtiger Aufenthaltsraum und erhöhen die Lebensqualität in den Gemeinden. Zur Anpassung müssen die Konzepte der Grünraumbewirtschaftung neu gedacht werden“, so Christa Lackner, Geschäftsführerin von „Natur im Garten“.

Ein weiteres aktuelles Thema, welches die aktuelle Krise aufgezeigt hat, ist die Versorgung in der Region als wichtiges Vorsorgeprinzip. Daher wurde ein zukunftsfähiges Konzept von Alfred Grand für regionale Gemüsekisten vorgestellt, welches die Gemüseproduzenten mit den Konsumenten auf kurzem Weg in der Region verbindet.

Gemeinden stehen im Fokus

Bei den Online-Angeboten von „Natur im Garten“ stehen die Gemeinden im Fokus. Jeden letzten Freitag im Monat lädt „Natur im Garten“ um 9:00 Uhr zum Gemeinde-Webinar – einem digitalen Treffen von Expertinnen und Experten mit Interessierten im Bereich der ökologischen Gestaltung und Pflege öffentlicher Grünräume.

„Unser Ziel ist es, die Gemeinden weiterhin bestmöglich bei der Beratung zu unterstützen, deshalb werden die monatlichen Webinare angeboten. Die Themen reichen von naturnaher Wiese bis zu mehr Kühlfläche durch Gebäudebegrünung“,

so Landesrat Martin Eichtinger und weiter: „Die Webinare bieten auch die Möglichkeit, Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Wir stellen damit den Gemeinden eine Plattform zur Vernetzung zur Verfügung.“ Mitmachen können alle Gemeindevertreterinnen- und Vertreter.

Termine Webinare für öffentliche Grünräume (jeweils ab 9 Uhr)

26. März: Jeder Gemeinde ihre naturnahe Wiese

30. April: Unkrautmanagement in Freizeitanlagen und auf Spielplätzen

28. Mai: Zuviel oder Zuwenig - Regenwassermanagement in Gemeinden

25. Juni: Mehr Kühlflächen durch Gebäudebegrünung

Die Webinare sind unter www.naturimgarten.at zu finden.