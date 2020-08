Zweiter Lichtblicklauf wird virtuell gelaufen

MITTERNDORF (pa). „Corona hat uns leider fest im Griff“, bedauert Markus Riederer, Obmann des Vereins „Laufend Helfen 2.0“. Die strengen Auflagen machten einen hohen administrativen Aufwand nötig, den „Laufend Helfen 2.0“ zur Umstellung auf einen virtuellen Lauf bewegt hat. „Weil wir vor Ort nicht das bieten können, was wir uns gewünscht haben,und auch das Rahmenprogramm nicht durchführbar ist“, erklärt Riederer nur einige wenige Punkte, die zur Änderung geführt haben.

Das Team setzt am Samstag, 26. September, auf die Unterstützung aller Bewegungsbegeisterten und Mitstreiter für den guten Zweck. „Durch die virtuelle Durchführung kann in Österreich zwischen Null und 24 Uhr jeder mitmachen, der unsere Schützlinge unterstützen möchte“, freuen sich Riederer und sein Team.

Der Verein unterstützt heuer die achtjährige Karolina Laura und die 13-jährige Felicitas. Beide Kinder sind in Niederösterreich zuhause, sie benötigen Therapien und Hilfsmittel, um die Pflege und ihre Entwicklung zu gewährleisten.

Wesentlich ist dabei die Teilnehmerzahl. Mitmachen kann beim virtuellen Lichtblicklauf jeder, egal ob als Sportler oder als Unterstützer der beiden Schützlinge. Laufend Helfen 2.0 betont, dass „Erwachsene, Oma, Opa, Kinder auch mit Roller oder Fahrrad und sogar Hunde zum Lauf angemeldet werden können – also wirklich jeder.“

Obmann Riederer geht dabei als gutes Beispiel voran: „Ich werde mir einen Start Ziel Bogen machen und durch die Unterstützung von Freunden die 6 Stunden in Mitterndorf über die 1,5km Runde laufen, natürlich werde ich auch Sponsoren suchen, die für meine absolvierten Runden spenden.“ Alle angemeldeten Teilnehmer können selbständig ihre abgespulten Kilometer in das Lichtblick-Lauf-Zeitnehmungssystem eintragen. Auf diesem Weg können Sponsoren zusätzlich für jeden Kilometer einen von ihnen festgesetzten Betrag spenden.

Markus Riederer freut sich auf „jeden einzelnen Teilnehmer, auch wenn wir uns persönlich nicht sehen werden. Meldet euch an und seid virtuell dabei. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Infobox zum 2.Lichtblick-Lauf

Datum: 26. September, 2020

Uhrzeit: Teilnahme von jedem Ort aus möglich, Null bis 24 Uhr.

Veranstalter: Laufend Helfen 2.0

Alle Infos unter www.laufend-helfen.at und www.facebook.com/Laufendhelfen2020 oder persönlich bei Obmann Markus Riederer unter Tel: 0676/7083230

Anmeldung: www.laufend-helfen.at oder www.fitlike.at

Die Schützlinge:

· Karolina Laura, 8 Jahre, Niederösterreich. Kurz nach ihrem sechsten Geburtstag wurde eine 5cm lange Arachnoidalzyste mit 6cm Durchmesser im Gehirn festgestellt, die nicht entfernt werden kann. Hormonspritzen und Schmerzen begleiten Karoline, sie arbeitet fleißig an ihrer Motorik und ihrem Gedächtnis.

· Felicitas, 13 Jahre, Michelhausen.

Die bei dem fröhlichen Mädchen diagnostizierte demyelinisierende Polyneuropathie bindet sie an den Rollstuhl. Ihre Mutter wird bei der Betreuung von einer MOKI-Krankenschwester und dem Palliativteam Tulln unterstützt. Golden Retriever Balu ist ihr ein treuer Begleiter.