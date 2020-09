Die Kirchengasse wird im Bereich der Egon Schiele Volksschule aufgrund der Zu- und Umbauarbeiten der Schule ab Anfang September 2020 für den Verkehr gesperrt. Ausgenommen von diesem Fahrverbot ist ausschließlich der Baustellenverkehr. In der Karnergasse wurde die Richtung der Einbahn umgedreht und eine neue Ampelanlage an der Kreuzung Karnergasse / Wilhelmstraße gewährleistet ein geregeltes Verlassen der Kirchengasse von der Bahnhofstraße kommend. Dadurch wurde auch die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich für die Kinder auf dem Schulweg verbessert. Bring- und Abholfahrten durch die Eltern können in der Wilhelmstraße erfolgen, wo bei der Bushaltestelle eigene “Kiss & Go“-Zonen dafür eingerichtet werden.

TULLN (pa). Die Nahbereiche rund um Schulen werden aus verkehrstechnischer Sicht immer besonders genau unter die Lupe genommen, um die SchülerInnen möglichst wenig Gefahren auszusetzen. Im Bereich der Volksschule herrscht zu Schulbeginn und Schulschluss stets sehr reges Treiben: Neben den Kindern und Eltern, welche zu Fuß zur Schule kommen, bringen bzw. holen zahlreiche Eltern ihre Kinder mit dem eigenen Fahrzeug ab – dadurch entsteht ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, das mitunter auch zu gefährlichen Situationen für die SchülerInnen führt.

Bauarbeiten für die Schulerweiterung



Aufgrund dieses bereits vorhandenen Gefahrenpotentials sowie den notwendigen Arbeiten für die Erweiterung der Volksschule und dem damit verbundenen Baustellenverkehr wurden folgende Maßnahmen umgesetzt, um den Schulweg für die Kinder sicherer zu gestalten:

• Dauerhaftes Fahrverbot auf Dauer der Baustelle in der Kirchengasse vor der Schule zwischen der Karnergasse und der Wienerstraße. Ausgenommen davon ist ausschließlich der Baustellenverkehr.• Fußgänger werden kleinräumig an der Baustelle vorbeigeleitet, sodass die Wegstrecken dennoch kurz bleiben.

• Die Einbahn in der Karnergasse wurde umgedreht. Eine Befahrung ist nun nur mehr von der Kirchengasse bzw. der Seilergasse aus in die Wilhelmstraße möglich. Diese Maßnahme ist dauerhaft vorgesehen, nicht nur auf Dauer der Baustelle.

• Eine neue Ampelanlage an der Kreuzung gewährleistet ein sicheres Verlassen der Karnergasse. Die bereits im Schulwegplan 2019 von der AUVA als potentiell als gefährlich eingestufte Stelle am Schulweg wurde durch die Errichtung der Ampelanlage zusätzlich erheblich verbessert.

Elterntaxis werden in die Wilhelmstraße verlegt



Durch das Fahrverbot vor der Schule und die geänderte Verkehrsführung der Karnergasse wird für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, eine eigene „Kiss & Go“-Zone in der Wilhelmstraße bei der Bushaltestelle (neben der Trafik) eingerichtet. Von dieser Ein- bzw. Ausstiegsstelle können die Schulkinder über die Karnerstiege gefahrenlos zur Schule gelangen. Ziel dieser Maßnahme, welche auch nach der Fertigstellung des Schulumbaus bestehen bleiben soll, ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit für die SchülerInnen auf Ihrem Schulweg.