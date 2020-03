TULLN. Selten kommt es vor, dass in der Tullner Gemeinderatssitzung applaudiert wird. Noch seltener jedoch, dass es sogar Standing Ovations gibt. Und das hat sich Mittwoch Abend ereignet, als Bürgermeister Peter Eischenschenk Stadtrat Johann Mayerhofer, der hier ganze 46 Jahre tätig war, verabschiedet hat. "Was ich getan habe, habe ich gern gemacht", sagt er.

Für jede einzelne und jeden einzelnen hatte Eisenschenk ein paar Worte bereit: Zu Karin Mertl meinte er, dass sie "es immerhin auf sechs Monate gebracht und mit ihrem Lächeln immer wieder für eine entspannte Situationen gesorgt hat".

Hier sehen Sie einen Ausschnitt der Verabschiedung ...



Verabschiedet hat der Stadt-Chef auch Kerstin und Erich Stoiber, der "mit voller Gewissenhaftigkeit die Gemeinderatsitzungen beglaubigt hat". Nach den Worten zu Norbert Drapela: "Du bist ein ruhiger besonnener Mann, der mit seiner Ausstrahlung für Sympathie sorgt", findet Eisenschenk auch die richtigen Worte für Walter Slama: Er war fünf Jahre im Gemeinderat, über 40 Jahre in der Stadtgemeinde und hat seine Agenden pflichtbewusst und konsequent verfolgt und war gegenüber Neuem aufgeschlossen.



"Auch wenn man ihn manchmal nachhaltiger überreden musste"

. Applaus. Ebenso verabschiedet hat er Gerlinde Sieberer:



"In ihr steckt ein echtes sozialdemokratisches Herz",

so Eisenschenk, der Karl Mayr als einen zuverlässigen Menschen, der in Langenlebarn tief verwurzelt ist, beschreibt. Zwölf Jahre und sechs Monate war Kurt Felber mit dabei: "Ein sehr stiller Mensch, mit dem man auch politisch durch schwere Zeiten gehen kann. Du hast ja ein auf und ab im Gemeinderat, vielleicht sehen wir dich ja wieder".

15 Jahre war Johannes Sykora mit dabei:



"Wenn er sich etwas vorgenommen hat, wenn er von etwas überzeugt ist, unabhängig vom Ansehen seines Gegenübers, dann zieht er das auch durch. Und wenn man gespitzte Lippen vom Hannes Sykora sieht, nicht das falsche Wort sagen".

rät der Stadt-Chef. Sykora habe sehr viel Know How eingebracht und er war es auch, der so clever war, den Vertrag mit dem ursprünglichen Hotelerrichter so zu erstellen, dass wir aussteigen konnten und das gesamte Areal sogar geräumt zurückbekommen haben.

Konsequenzen gezogen

Harald Wimmer hat sehr viel Zeit in seinem Ressort aufgewendet und hat die Schuhe seines Vaters gut ausgefüllt. "Vielleicht kommst du wieder. Mit hat es persönlich leid getan, dass du aufgrund des Wahlergebnisses deine persönliche Konsequenzen gezogen hast". Ausscheiden wird auch Ludwig Buchinger (nicht anwesend): "Ich wünsche ihm alles Gute, lasst's ihn schön grüßen". Ebenso nicht mehr im Gemeinderat wird auch Liane Marecsek sein. 22 Jahre und sieben Monate war sie im Gemeinderat, und "war eine Kämpferin für die Frauen". Und bei der Verabschiedung gab's Blumen von Rainer Patzl, der bereits zu einem früheren Zeitpunkt den Platz von Gustav Rödl eingenommen hat.

Aber es wird nicht so viele Menschen geben, die 48 Jahre im Gemeinderat waren. "Ich nehme an, er ist der längstdienende Gemeinderat von Österreich. Ich nehme es an. Er ist zu Recht Träger des Brügerrechts und Träger des Ehrenrings, er ist tief verwurzelt mit dieser Stadt, ein Verbinder, der noch nie in einen politischen Konflikt geraten ist". Er hat unterschiedliche Ressorts betreut, Wir haben tiefsten Respekt und größte Wertschätzung Dir gegenüber -