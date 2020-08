LANGENROHR / BEZIRK TULLN. 67 Kommentare, ein wütender Smiley, einige Gefällt mir und drei, die traurig sind – so die aktuelle Bilanz zu einem Facebook-Posting von Elsabeth Mathes, ihres Zeichens vorsitzende Stellvertreterin der SPÖ Langenrohr.

Doch von vorn: Am 13. August hat Mathes folgendes Posting auf der Social Media Plattform Facebook gemacht: "Auch wenn es politisch für manche Menschen nicht korrekt ist, bin ich dennoch wieder für Arbeitslager - oarg, was da gerade auf der ganzen Welt abgeht - speziell für: Kinderschänder, Vergewaltiger, Tierquäler, Bombenleger, Mörder, usw. . Anstatt, dass wir alle friedlich miteinander leben können, zerstören einige Sautrotteln (sorry, aber das musste sein) die Gesellschaft und die Zukunft! Gefängnis ist eine zu harmlose Bestrafung!". Warum Mathes diese Aussage getroffen und das Posting auf dem Social Media Kanal gemacht hat, wurde nicht beantwortet – eine ensprechende Anfrage bei der SP-Frau wurde jedoch gestellt. Die Antwort: "Ich möchte nicht darüber kommunizieren und bitte um Verständnis".

SP-Bezirksvorsitzender warnt vor emotionalen Postings

Auf Nachrage der BEZIRKSBLÄTTER gibt Bezirksparteiobmann Heimo Stopper zu verstehen, dass das Posting von Frau Mathes als Privatperson und nicht als SPÖ-Gemeinderätin oder als SPÖ-Mitglied getätigt hat. Daher könne er dies in seiner Funktion als Bezirksvorsitzender nicht kommentieren, sehr wohl aber als Privater, denn "Frau Mathes steht eine eigene Meinung zu". Stopper ist meint, dass "das österreichische Justiz-System sicher auch Schwachstellen hat, aber eine reine Erhöhung der Strafen würde aus meiner Sicht wenig bewirken. Ich wäre für viel mehr Prävention und bessere Integration. Das Wort Arbeitslager ist negativ belegt und fällt leider in eine dunkle Zeit der österreichischen Geschichte. Ich verstehe Elisabeth Mathes mit dem was sie ausdrücken wollte, aber emotional aufgeladen sollte man(n) keine Postings tätigen", so Stopper, der trotz Urlaub für die BEZIRKSBLÄTTER erreichbar war. Und by the way, so der Bezirksvorsitzende: "Das Engagement von Elisabeth, sich für Schwächere einzusetzen, ist grundsätzlich eine tolle Scahe. Dass da manchmal übers Ziel geschossen wird, liegt in der Natur der Sache", so Stopper abschließend.