Meinungen austauschen, diskutieren, einigen und notieren.

Am 24. Juni wurde drei Stunden lang im Donauhof Zwentendorf intensiv für die Zukunft gearbeitet. Denn für die Marktgemeinde Zwentendorf wird ein neues Leitbild erarbeitet.

Wie willst du in Zukunft in Zwentendorf leben?

So klang der Aufruf an alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. Alle Altersgruppen waren vertreten - das JUK, das Jugend Kultur Café mit vielen Jugendlichen, ebenso das Wirtschaftsnetzwerk, Berufstätige und Golden Agers, die ihre Lebenserfahrung mit einbringen konnten. An sieben Tischen, betreut von den Gemeinderät_innen Manfred Bichler, Michael Grubmüller, Gerhard Mittenhuber, Jürgen Steindl, Anton Klinger, Michael Ledwina, Christian Marx und Ingeborg Pröglhöf wurden Pläne für die Zukunft geschmiedet.

Seit einem Jahr arbeitet man in Zwentendorf an diesem neuen Leitbild. Dabei geht man neue und innovative Wege. In Niederösterreich ist so ein Schritt von einer Gemeinde noch nicht gegangen worden. Denn das Leitbild soll anhand der 17 nachhaltigen Zielen zur Transformation unserer Welt, den sogenannten "SDGs" (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen, erstellt werden. Österreich hat sich als Mitgliedsland zur Umsetzung der Agenda 2030 auf nationaler und regionaler Ebene bis zum Jahr 2030 dazu verpflichtet.

Fünf Stufen wurden "erklommen":

Stufe 1: Ende Juni 2021 ging der Gemeinderat mit der Agenda 2030 in Klausur, um sich über die 17 nachhaltigen Ziele, die sogenannten „SDGs" zu informieren und den Weg zu besprechen, wie die Marktgemeinde Zwentendorf zu dieser gemeinsamen schriftlichen Übereinkunft kommt.

Stufe 2, 3 und 4: Das waren Arbeitskreise mit Bürger_innen - am 14. Oktober und am 30. November online in einem Zoom-Meeting, am 9. November 2021 im großen Saal des Donauhofs Zwentendorf. In diesen drei Treffen wurden alle 17 nachhaltigen Ziele anhand einer Matrix bearbeitet.

Stufe 5 war nun die ZUKUNFTSKONFERENZ.

"Beeindruckend ist, was heute erarbeitet wurde. Viele praktische Beispiel wurden genannt, auffallend ist der unterschiedliche Zugang von Jung und Alt zu einem Thema. Aber eines ist klar: Wir alle müssen etwas für ein gute Zukunft tun. Wir alle müssen etwas beitragen." So fassen Bürgermeisterin Marion Török und Vizebürgermeister Horst Scheed den Abend in den Schlussworten zusammen.

Wie sind die nächsten Schritte?

Bürgermeisterin Marion Török geht nun mit dem Gemeinderat auf SOMMERTOUR um das Ergebnis in den 11 Dörfern der Marktgemeinde Zwentendorf vorzustellen und zu gewichten. Im Herbst soll dann der Gemeinderat das neue Leitbild beschließen.

Die Termine der Sommertour sind:

2.8. in Pischelsdorf (FF-Haus Pischelsdorf), 17.8. für Oberbierbaum/Buttendorf im FF-Haus Oberbierbaum, 18.8. in Dürnrohr (FF-Haus), 19.8. in Preuwitz (Tennisstüberl), 24.8. in Maria Ponsee (Dorfgast), 25.8. für Bärndorf/Kaindorf im FF-Haus Bärndorf, 29.8. in Kleinschönbichl (FF-Haus), 30.8. in Erpersdorf (Altonno), 31.8. im Donauhof Zwentendorf. und am 1.9. für die Siedlung in Erpersdorf (bei Schönwetter am großen Spielplatz in Erpersdorf, bei Schlechtwetter Altonno). Jeweils um 19:30 Uhr.

Das neue Leitbild wird das alte aus dem Jahr 1999 ersetzen. Es soll Orientierung für die Zukunft geben und motivierend wirken. Der Prozess wird von der Agentur Plansinn begleitet. Der Prozess wird von der Dorf- und Stadterneuerung unterstützt.