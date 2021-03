Viele Kinder in Niederösterreich kennen und lieben ihn:

Kroko das Zahnputzkrokodil des Gesundheitsprojektes Apollonia. Doch schon seit letztem Herbst müssen die Kinder auf die unterhaltsamen und lehrreichen Stunden mit Kroko verzichten, denn aufgrund der aktuellen Covid-Situation dürfen keine Bildungseinrichtungen besucht werden.

Um den Kindern dennoch in Erinnerung zu bleiben, wurde nun ein kurzer Animationsfilm mit der beliebten Handpuppe gedreht, der an alle Kindergärten und Volksschulen in Niederösterreich verschickt wird.

In dem kurzweiligen 4 Minuten Video ist Krokos Hilfe gefragt.

Das Zahnputzkrokodil begibt sich auf den Bauernhof und auf die Suche nach Cordula.

Dabei begegnet Kroko allerhand neuen Freunden.

Wer tatsächlich hinter dem Hilferuf steckt, das stellt sich erst am Ende heraus!

Die Tullner Zahngesundheitspädagogin Erika Haba hat den unterschiedlichen Charakteren ihre Stimme verliehen und die Rolle der Handpuppe Kroko im Video übernommen. Die Geschichte selbst entstand in Kooperation mit ihrer Waldviertler Kollegin Alexandra Wessely. Diese hat die liebevoll ansprechenden Zeichnungen beigesteuert, die teilweise direkt während des Drehs entstanden und live im Studio als Filmsequenz aufgenommen worden sind.

Ein gute Laune Video nicht nur für Kinder!

Hilfe für Cordula,

jetzt auch online auf

apollonia-noe.at und YouTube Hilfe für Cordula