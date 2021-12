Unter einem guten Stern

steht das gemeinsame ZENdoodlen am letzten Adventsonntag vor Weihnachten.

Wer noch schnell Grußkarten, Geschenkanhängern oder Raumschmuck eine persönliche Note geben möchte, kann bei diesem Workshop die Technik des Zendoodlens und Zentangelns kennenlernen. Dabei werden mit einfachen Linien und Strichen kleine Kunstwerke aufs Papier gezaubert. Dazu ladet Erika Haba Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren in die Räumlichkeiten des FIT-Trainings in die Frauentorgasse in Tulln ein. Bei Tee und Kekserln wird gezeichnet, gebastelt und geplaudert.

Materialbeitrag: € 3.-, alles was darüber hinaus gespendet wird, kommt dem Tierverein Pfotenranch in Klosterneuburg zugute.

Gegen eine Spende kann auch noch selbstgebackene Weihnachtsbäckerei erstanden werden.

Bitte unbedingt vorher bei Fr. Haba anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

E-Mail an ikaba@gmx.at oder telefonisch unter 0670/553 13 22.

Wann: 19.12.2021

Uhrzeit: 15:00 – 17:00h

Wo: FIT Training, Frauentorgasse 72-74, 3430 Tulln

Es gelten die aktuellen COVID-Bestimmungen!