Das zweite Rennwochenende ist vorbei.

BEZIRK TULLN (pa). Das zweite Rennwochenende von Evita Stadler und Franz Altmann fand von 24. - 26. Juli 2020 mit dem Mozartpreis am Salzburgring statt. Beide starteten am Freitag zu den ersten Trainingsfahrten. Auftretende Probleme mit dem Öldruck beim Sportwagen konnten vom Team jedoch erledigt werden.

Am Samstag lief für Stadler und Altmann alles problemlos. Evita konnte die Formel Renault gewinnen und fuhr auf gesamt P8. Franz wurde in seiner Klasse Zweiter, beendete das Rennen mit P9, von insgesamt 19 Startern.

Am Tag als der Regen kam ...

Am Sonntag beim zweiten Rennen kam der Regen: Für Altmann Bedingungen bei denen er sich sehr wohl fühlt. Es gelang ihm bis auf gesamt P3 vorzufahren. Der Schreckmoment kam kurz vor dem Ziel, als in der Fahrerlagerkurve der Motor ausging und er die letzten Meter nur mehr ins Ziel rollen konnte. Dadurch fiel er auf gesamt P4 zurück. In der Sportwagenklasse wurde er wieder Zweiter. Auch eine Topleistung lieferte Stadler bei diesem Rennen. Sie konnte ihre Klasse gewinnen und fuhr auf P6 gesamt. An diesem Wochenende hatten sie in ihrer Box auch Besuch von der Motorsportlegende Walter Lechner – Sportteamchef und ehemaliger Automobilrennfahrer.