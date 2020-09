TAEKWONDO – 35 Taekwondoins bestanden Prüfung, Margit A. Danek 3. Dan und Anna Doschek 2. DAN

Der Taekwondo Club Tangun Tulln beging am 04.09.2020 den internationalen „Tag des Taekwondo“ mit einer großen Gürtelprüfung.

35 Taekwondoins konnten sich dabei beweisen und schafften die Prüfung auf den nächsten Grad. Abgenommen wurde die Prüfung von Großmeister Dietmar Brandl, 6. DAN, Prüfer des Österreichischen Taekwondo Verbandes und des Kukkiwon.

BAMBINI-Prüfungen



Die Prüfung startete mit den BAMBINI-Schülern. Das sind Kindergartenkinder von 3 bis 6. Jahren. Den Anfang machte dabei die mit gerade mal 4 Jahren jüngste Taekwondoin des Tangun Tulln, Agnes Kotrba. Sie ist seit Dezember des Vorjahres ihren älteren Geschwistern Josefine und Anton Frasl ins Bambini-Training des Tangun Tulln gefolgt und konnte nun erstmals die Prüfung auf den DOBOK (Trainingsgewand der Taekwondions) ablegen.

„Gerade bei den jüngsten ist es wichtig, den Spaß an der Bewegung zu fördern und grundlegende Basisarbeit in Sachen Gleichgewicht und Koordination zu leisten. Ein Leistungsdenken ist hier fehl am Platz. Daher gibt es beim Tangun Tulln auch drei eigene Bambini-Gürtelgrade, beginnend mit der Dobok-Prüfung. Denn erste wenn der Sportler gelernt hat die erste Grundstellung einzunehmen und beim Fauststoß auch den zweiten Arm zum Gegenzug zu benutzen, dürfen sie das Trainingsgewand der Taekwondoins tragen.

Der zweite Schritt ist der „B-KUP“ – hier müssen die Bambinis bereits erste Kicks und eine Blocktechnik beherrschen. Der „A-KUP“ ist dann der letzte Bambini-Gürtel. Wer diesen trägt hat schon die Grundausführung mehrerer Kicks gelernt, kann die drei wichtigsten Stellungen und darf sich auf die Prüfung für den ersten Schülergrad vorbereiten.“; berichtet Bambini Trainerin Alexandra Gruber.

SCHÜLERGRADE

Da alleine 13 Sportler bei der Prüfung auf den 10. KUP (erster zu erreichender Schülergrad) antraten, wurden hier mehrere Gruppen hintereinander geprüft. Bei allen waren die Techniken einwandfrei und vor allem die Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren konnten glänzen.

Auch bei den Fortgeschrittenen und höheren Graden war die Leistung fast immer gut bis sehr gut. Insbesondere auf die Einschritt-Kämpfe und Schattenkampf-Formen wurde größtes Augenmerk gelegt.

Die Prüflinge auf den 5. KUP mussten sich außerdem in der Disziplin Kyokpa = Bruchtest beweisen. Das verwendete Fichtenbrett ist bei den Schülern bis 14 Jahre ca. 2 cm dick und hat mit der vom Prüfer vorgegebenen Technik gebrochen zu werden.

DAN-Prüfung – zwei Trainerinnen erklimmen den nächsten Meistergrad:

Besonders schweißtreibend wurde es dann bei der DAN-Prüfung. Angetreten waren Anna Doschek für die Prüfung auf den 2. DAN und Margit Angela Danek für die Prüfung auf den 3. Meistergrad.

Beide sind aktive Trainerinnen beim Tangun Tulln und haben sich bei Meisterschaften vor allem den Schattenkampf-Formen (Poomsae) verschrieben. Entsprechend genau schaute das Auge des Prüfers auf die Formen, von denen die Anna und Margit je drei zu laufen hatten. Danach ging der Spaß erst richtig los, von nicht enden wollenden Kick-Kombinationen über diverse Selbstverteidigungs-Aufgaben wie Befreiung aus Bodenlage, Abwehr einer Schlagwaffe, und diverse Würge- und Festhaltebefreiungen, bis hin zum Kyorugi – dem Kampf Frau gegen Frau, waren zu absolvieren.

Den Abschluss bildeten wieder die Bruchtests. Davon einer als gesprungene Fußtechnik und der zweite mit einer schwierigen Handtechnik – ebenfalls wieder auf Fichtenbretter.

Im Theorieteil hatten beide nicht nur die aktuellen Regelwerke für Kampf und Formenlauf zu wissen, sondern auch je nach Ihrer angestrebten DAN-Graduierung auch eine schriftliche Abhandlung ihrer Meisterform abzugeben.

Nach erbrachter Leistung konnten sich beide Damen über die Ernennung zum nächsthöheren Meistergrad freuen. Die dazugehörige Urkunde wird in Korea beim Kukkiwon, beantragt und wird die frisch gebackenen DAN-Trägerinnen in wenigen Wochen per Post zugehen.



Tangun Tulln startet wieder den Trainingsbetrieb

Mit Montag 07.09.2020 startet wieder das Taekwondo Training.

Montag und Mittwoch 17:00-18:00 und Freitag von 18:00-19:30 für alle Anfänger.

Zugleich läuft die Sonderaktion „14 Tage Gratis Training“.

Dieses bietet von September bis Ende Oktober die Möglichkeit TaeKwonDo und die Trainer und Sportler des Tangun Tulln kennen zu lernen.

Für die BAMBINIS gibt es jeweils am 11.09. und 18.09.2020 einen eigenen „Tag der offenen Tür“. Hier können alle die bei den 3 bis 6 jährigen reinschnuppern möchten vorbei kommen und mit machen.

Prüfungsergebnisse:

Dobok-Prüfung bestanden:

Kotrba Agnes

B-KUP bestanden:

Bauchowitz Anton

Frasl Josefine

Frasl Anton

Predota Simon

Schnell Gabriel

A-KUP bestanden:

Bojanic Jovana

Rajkovaca Katja

Wallisch Katharina

10. KUP – Schülergrade bestanden:

Alispahic Edin

Bauchowitz Josef

Bojanic Marija

Buchner Eric

Dorfstetter Rupert

Eder Fabian

Gligoric Luigi

Gugenberger David

Koranda Isabella

Novakovic Nikolina

Rebensteiner Marlene

Rebensteiner Victoria

Wagner Matthias

9. KUP – Schülergrade bestanden:

Alispahic Eiden

8. KUP – Schülergrade bestanden:

Alispahic Elma

Lehner Mathias

Matijevic Matias

7. KUP – Schülergrade bestanden:

Lehmann Elias

Neunteufl Peter

Syrucek Tomas

5. KUP – Schülergrade bestanden:

Bruckner Kevin

Cosic Anna

Milovanovic Alexander

3. KUP – Schülergrade bestanden :

Lehner Johannes