TAEKWONDO – 49 Taekwondoins bestanden Gürtel-Prüfung

Traditionell schloss der Taekwondo Tangun Tulln sein Sportjahr mit einer Gürtelprüfung ab. Diesmal hatten sich 49 Sportler dafür qualifiziert. Wobei 19 davon bereits aus der Bambini Gruppe stammen.

Bambini Prüfung:

Mit den Bambinis startete auch der Prüfungsreigen. Die seit Herbst 2019 neu eingestiegenen Kinder ab 3 Jahren legten dabei eine DOBOK-Prüfung ab. Mit dieser dürfen sie nun das weiße Trainingsgewand der Taekwondoins tragen. Dabei haben Sie die ersten Grundstellungen wie den tiefen Reitersitz (Juchum-Sogi) oder die Kampfstellung (Kyorumse) genauso zu beherrschen, wie einen geraden Fauststoß (Momtong-Jirugi) und den grundlegenden Vorwärts-Kick (Ap-Chagi).

Im Theorieteil wurden vor allem das korrekte Verhalten zueinander und im Dojang (Trainingsaal) abgefragt. Hier überschlugen sich die jüngsten Taekwondoins mit ihrem Wissen und Können.

Bei den bereits länger trainierenden Bambinis stand die Prüfung auf den B-KUP bzw. A-Kup an. Die nach der Dobok-Prüfung folgende B-Kup Prüfung fordert neben verbesserten Ständen und Techniken auch erste Block-Techniken, die alltagstauglich anwendbar sind.

Hinzu kommt der von außen nach innen geführte Hakenfußschlag, An-Huryo-Chagi, der schon einiges an Koordination von den jungen Sportlern erfordert.

Im Bereich der nachfolgenden A-Kup Prüflinge wurden die Grundlagen für die später folgenden Schüler-Graduierungen abgeprüft. Dazu gehören unter anderem der Seitwärts-Fuß-Stoß (Yop-Chagi) und auch der den Kopf schützende Hochblock (Olgul-Makki). In Sachen Fachsprache und korrektes Verhalten, wurden die drei Körperstufen Olgul (oberer Bereich ab Schlüsselbein) Momtong (Mitte zwischen Schlüsselbein und Gürtel) und Are (unter dem Gürtel) ebenso abgefragt, wie die Regeln für Respekt und Disziplin. So wird beim Reinkommen in die Garderobe der Trainier auf Koreanisch begrüßt. Beim Betreten des Dojang (Trainingsraums) zeigen die Taekwondoins ihren Respekt vor der Fahne und den Trainern mit einer Verbeugung. Beim Training mit dem Partner ist jeder für ein verletzungsfreies miteinander verantwortlich.

Alle Bambinis haben ihre Prüfung gut bestanden. Auch wenn beim einen oder anderen der koreanische Fachbegriff für eine Technik noch nicht ganz den richtigen Klang hat, alle waren mit Freude und Leistungsbereitschaft dabei.

Sehr gute Leistungen bei den Schüler-Graden:

Auch bei den Schülergraden, konnte Vereinsobmann und Prüfer Dietmar Brandl, Großmeister 6. DAN zufrieden sein. In den Klassen vom Schüler bis zum Erwachsenen wird nach der Prüfungsnorm des Kukkiwon (Koreanische Zentrale des Taekwondo) und des ÖTDV (Österr. Taekwondo Verband) geprüft.

Bei den Prüflingen auf den ersten möglichen Schülergrad (10. Kup – 1. gelber Gürtel) waren neben einigen Neulingen aus dem Sommersemester auch erste Aufsteiger aus der Bambini-Garde am Start. Die gezeigten Grundtechniken und –Stellungen waren zufriedenstellend und auch die Roll- und Fallübungen, die in dieser Kategorie zur Prüfungsprogramm gehören, wurden gemeistert.

Die Prüflinge auf den 9. Kup (2. Gelber Gürtel) wurden aufgrund ihrer Anzahl in zwei Gruppen geteilt und geprüft. Auch hier konnten alle eine Überzeugende bis sehr gute Leistung abliefern.

Interessant wurde es ab den Prüflingen auf den 8. Kup (1. grüner Gürtel). Denn bei dieser Graduierung kommt erstmals eine Schattenkampf-Form zur Prüfung.

Mit Taeguk IL-Jang (Himmel & Licht / Entstehung des Universums) haben die Probanden die erste Form des Prüfungs-Kanon zu laufen. Darin sind die essentiellen Stellungen und Grundtechniken aus den ersten beiden Gürtelgraden vereint.

Ebenfalls ab dieser Prüfung sind im Bereich der Selbstverteidigung die ersten drei Einschritt-Kämpfe mit Partner zu bestehen. Dabei ist der Fauststoß-Angriff des Partners zu blocken, zu kontern und mit einer abschließenden Technik die Kontrolle über den Gegner zu erringen.

Ab dem 7. Kup (2. grüner Grütel) kommen eine weitere Schattenkampf-Form und die nächsten drei Einschritt-Kämpfe (Hanbon-Kyorugi) dazu. Natürlich zusätzlich zu neuen Techniken, Stellungen, Sprungkicks usw.

Wer den 6. Kup (1. blauer Gürtel) erreichen möchte, bekommt als weiteres Extra die erste Bruchtest-Aufgabe. Je nach Alter sind die dafür verwendeten Holzbretter zwischen 1 und 3 cm dick. Letztere werden natürlich erst bei den Jugendlichen ab 18 Jahren eingesetzt.

Bei den höheren Graduierungen ab 4. Kup (1. brauner Gürtel) aufwärts kommen noch der Vollkontakt Kampf mit Schutzausrüstung, Kombinationen von Mehrfachkicks und Sprungkicks, und bis zu 10 verschiedene Verteidigungsaktionen gegen einen oder mehrere Partner hinzu.

Auch die drei in dieser Kategorie geprüften Schüler, Suela Ibrahimi und Johannes Lehner auf dein 4. Kup und Jason Morbitzer auf den 1. Kup (2. roter Gürtel = letzter Schülergrad), haben hier eine sehr solide Leistung abgeliefert.

Stolz und mit vor Freude strahlenden Augen konnten somit alle angetretenen Athleten Ihre Urkunde, den neuen Gürtel und ein kleines Geschenk des Vereins in Empfang nehmen.

Bis 08.01.2020 herrscht nun Ruhe im Dojang des Tangun Tulln. Und nur die aller fleißigsten trainieren auch während der Feiertage zu Hause – um sich auf die kommenden Meisterschaften vorzubereiten.

Ergebnisse:

DOBOK-Prüfung Bambini

Bauchowitz Anton

Frasl Anton

Frals Josefine

Otto Hannah

Predota Simon

Schnell Gabriel

Terzic Mark

B-KUP Prüfung Bambini

Bojanic Jovana

Rajkovaca Katja

Wallisch Katharina

A-KUP Prüfung Bambinis

Alispahic Edin

Bojanic Marija

Gligoric Luigi

Gugenberger David

Marchart-Fasching Tim

Neubauer Mavie

Schuster-Arndorfer Emily

Wagner Markus

Zechner Moritz

10. KUP

Alispahic Aiden

Gavran Ivano

Steindl Jona

Steindl Nico

Tunc Irem

9. KUP

Berthold Simon

Eder Emily

Lehner Matthias

Matijevic Matia

Popp Matthias

Pramendorfer Emma-Zoe

Schön Sophie

Schön Leonie

8. KUP

Bruckner Dominik

Lehmann Elias

Neunteufl Peter

Syrucek Tomas

Zivkovic Aleksandar

7. KUP

Cosic Leon

Martinovic Marko

Pauli Robert

Stach Michael

6. KUP

Bratic Karolina

Bruckner Kevin

Cosic Anna

Edelmayer Lena

Milovanovic Alexander

4. KUP

Ibrahimi Suela

Lehner Johannes

1. KUP

Morbitzer Jason