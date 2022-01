Die Fa. Gerhard Rauch in Trasdorf gratuliert ihren Lehrlingen zu toller Leistung.

TRASDORF. Vier Lehrlinge der Firma Gerhard Rauch in Trasdorf machen ihre Lehrherren stolz: Georg Weber, Moses Berculean und Sebastian Schnabel haben ihre Ausbildung zum Werkzeugbautechniker mit Schwerpunkt Metallbautechnik nach 3,5 Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen.

Rauch ist in den Bereichen CNC-Lohnfertigung im Präzisionsbereich, Prototypenfertigung, Fertigung für Raumfahrt, Luftfahrt und Formel 1, Folienstanztechnik, Mess- und Spannvorrichtungen und Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau erfolgreich.

Damit das auch in Zukunft so bleibt werden jährlich mehrere Lehrlinge aufgenommen. Die Aus- und Weiterbildung liegt der gesamten Firma am Herzen. Nicht zuletzt weil man weiß, dass die Mitarbeiter die wichtigste Komponente sind, wenn es um den Erfolg des Unternehmens geht. Dieses Engagement wurde mehrmals von namhaften internationalen Konzernen der Automobil- und Elektronikindustrie ausgezeichnet.