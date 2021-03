Bei dem Photovoltaikanlagen-Bürgerbeteiligungsprojekt der Marktgemeinde Fels am Wagram konnte jeder Gemeindebürger über die letzten Weihnachtsferien zwischen ein und zehn PV-Paneele reservieren.

FELS/WAGRAM (pa). Ursprünglich war dieses Projekt mit insgesamt 218 PV-Paneelen an den drei Standorten der Mittelschule, beim Gemeindebauhof und beim Regenüberlaufbecken gegenüber dem Bahnhof in Fels geplant. Da erfreulicherweise 54 Personen mit insgesamt 435 PV-Paneelen eine Reservierung gemeldet haben wird dieses Projekt von drei Standorten auf nun neun Standorte ausgedehnt. Somit konnte sich jede Person, welche eine Reservierung eingebracht hat bzw. auf der Warteliste stand, auch bei diesem Projekt beteiligen. Es werden daher zusätzlich auch noch auf dem Gemeindeamt, bei den Feuerwehrhäusern in Fels, Gösing und Stettenhof sowie auf den Clubhäusern des örtlichen Fußball- und Tennisvereines ebenfalls PV-Anlagen installiert werden. Die Installierung dieser PV-Anlagen bzw. das gesamte Projekt sollen jedenfalls noch heuer abgeschlossen werden. Mit der bestehenden PV-Anlage auf dem Dach der Neuen Mehrzweckhalle werden somit am Ende dieses Jahres auf zehn Gemeindegebäuden PV-Anlagen mit insgesamt über 500 Paneelen bzw. über 170 kWp installiert sein.