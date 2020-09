Der Taxiunternehmer Günther Berger aus Tulln an der Donau wurde bei der konstituierenden Sitzung zum Obmann der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen der WKNÖ gewählt.

TULLN. (pa.) Er vertritt damit führend über 1.500 Taxiunternehmen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

„Ich gratuliere Günther Berger herzlich zur Wahl als Fachgruppen-Obmann und wünsche ihm alles Gute für die kommenden fünf Jahre in der Interessensvertretung. Wir freuen uns, mit ihm einen erfahrenen und verantwortungsvollen Unternehmer für diese Position gewonnen zu haben“, sagt Wirtschaftsbund-Landesobmann und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

„Günther Berger ist bereits langjähriges Mitglied beim Wirtschaftsbund. Seit 2010 engagiert er sich in der Wirtschaftskammer in verschiedenen Funktionen für die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer in seiner Branche. Seiner Fachgruppe steht er seit 2018 als Obmann vor“, gratuliert auch WBNÖ-Direktor Harald Servus.

„Unserer Branche stehen weitere schwierige Monate bevor. Als Fachgruppen-Obmann setze ich mich daher gemeinsam mit meinem Team mit aller Kraft dafür ein, dass unsere Mitglieder auch in Zeiten der Covid-Krise erfolgreich wirtschaften können. Wir kämpfen dafür, gleiche Spielregeln für alle Mitbewerber zu schaffen und setzen uns für die Einführung der elektronischen Taxilenkerausbildung ein. Mit einer Werbe- und Imagekampagne werden wir außerdem die Nutzung der Taxi-App TAXIAT weiter steigern“, sagt der frisch gewählte Fachgruppen-Obmann Günther Berger.