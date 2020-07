ENGELMANNSBRUNN / WAGRAM (pa). Eine unglaubliche Serie setzt das Wagramer Weingut Nimmervoll fort. Mit dem Engilmar Weißburgunder und dem Fuxberg Traminer, beide aus dem Jahrgang 2018, können Claudia und Gregor Nimmervoll gleich zwei Landessiegertitel für sich verbuchen. Für die Engelmannsbrunner Winzer ist der Doppelsieg der aktuelle Höhepunkt einer Erfolgsgeschichte: Schon im Vorjahr war der Traminer 2017 aus der Riede Fuxberg bester in seiner Kategorie in ganz Niederösterreich geworden, zudem stellte das Weingut bereits viermal den Bundessieger im Salon Österreich Wein.

Enorme Beständigkeit

Coronabedingt entfiel die feierliche Gala zur Übergabe der Landessiegertitel heuer. Niederösterreichs Weinbaupräsident Franz Backknecht, Vizepräsident LKR Reinhard Zöchmann und Weinkönigin Diana I überbrachten die Urkunden daher persönlich nach Engelmannsbrunn. „Das Weingut Nimmervoll zählt nun schon seit geraumer Zeit und mit enormer Beständigkeit zur absoluten Qualitätsspitze in Niederösterreich und darüber hinaus“, lobte Backknecht dabei. Für Gregor Nimmervoll ist der erneute Erfolg eine weitere Bestätigung, dass der Betrieb am richtigen Weg ist: „Wir freuen uns über diese besondere Auszeichnung, gerade für zwei Weine, die mir persönlich sehr am Herzen liegen.“