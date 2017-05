Lössfrühling am Wagram - 3. Wochenende

Bereits zum vierten Mal findet heuer der „Lössfrühling am Wagram“ statt. An vier Wochenenden von 28. April bis 21. Mai bietet die einzigartige Lössregion vor den Toren Wiens ein vielfältiges Programm für die ganze Familie: vom Weingenuss und kulinarischen Schmankerln bei rund 100 Winzern der Region über Erkundungstouren in die einzigartige Naturlandschaft mit ihren bizarren Lössformationen und beeindruckender Tier- und Pflanzenwelt bis zu Kulturerlebnissen auf den Spuren großer Künstler wie Egon Schiele und Ignaz Pleyel.

Am 3. Wochenende macht der "Lössfrühling am Wagram" in den GemeindenStation. Zu den Highlights vom 12. bis 14. Mai zählen u.a. die Wiedehopf-Exkursion nach Ottenthal (Gemeinde Großriedenthal) (14.5.) sowie die Ausstellung "Die Welt des Wiedehopfs" im Maringer Keller, das lössige Weingartenfest am Weingut Benedikt (13.5.), die Großriedenthaler Genusstur in der Vinothek Veritas, ein Lesepicknick "Geschichten vom Wagram" am Wagramfenster für die ganze Familie in Königsbrunn (14.5.) und die Entdeckertour in der Kellergasse Königsbrunn (13. und 14.5.).Die Programmpunkte derhaben über den gesamten Zeitraum geöffnet, u.a. das Naturgartenerlebnis „Die Garten Tulln“, das Egon Schiele Museum und das Römermuseum. Einen lössigen Start in den Tag ermöglicht die Gastwirtschaft Floh von Donnerstag bis Montags mit einem speziellen "Lössflühling-Flühstück".