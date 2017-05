Lössfrühling am Wagram - 4. Wochenende

Bereits zum vierten Mal findet heuer der „Lössfrühling am Wagram“ statt. An vier Wochenenden von 28. April bis 21. Mai bietet die einzigartige Lössregion vor den Toren Wiens ein vielfältiges Programm für die ganze Familie: vom Weingenuss und kulinarischen Schmankerln bei rund 100 Winzern der Region über Erkundungstouren in die einzigartige Naturlandschaft mit ihren bizarren Lössformationen und beeindruckender Tier- und Pflanzenwelt bis zu Kulturerlebnissen auf den Spuren großer Künstler wie Egon Schiele und Ignaz Pleyel.

Den Abschluss des heurigen Lössfrühlings am Wagram, der an insgesamt vier Wochenenden die vielfältigen Schätze der einzigartigen Löss-Region Wagram und der Garten- und Kunststadt Tulln präsentiert, bestreiten von 19. bis 21. Mai die Gemeindenund. Programmhöhepunkte sind das „Genusswandern am Wagram“ (20.5.), ein römisches Gelage mit Weinverkostung und original römischem Fingerfood in Tulln (20.5.) sowie eine Vielzahl an Veranstaltungen rund um die Themen Wein und Weinbau. Für Vogel-Interessierte öffnet die Österreichische Vogelwarte der Vetmeduni einmalig ihre Tore und lädt zu Führungen und dem Expertenvortrag "Höhlenbrüter im Löss" ein (19.5.), Kinder können nahe der Feuersbrunner Kellergasse im Löss Muscheln suchen, dem Ameisenlöwen und bunten Vögeln begegnen und im Anschluss am Lagerfeuer Würstchen grillen (20. und 21.5.).Die Programmpunkte derhaben über den gesamten Zeitraum geöffnet, u.a. das Naturgartenerlebnis „Die Garten Tulln“, das Egon Schiele Museum und das Römermuseum. Einen lössigen Start in den Tag ermöglicht die Gastwirtschaft Floh von Donnerstag bis Montags mit einem speziellen "Lössflühling-Flühstück".