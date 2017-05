Lössfrühling am Wagram - Offene Winzerhöfe am Wagram und Wagram Open

Bereits zum vierten Mal findet heuer der „Lössfrühling am Wagram“ statt. An vier Wochenenden von 28. April bis 21. Mai bietet die einzigartige Lössregion vor den Toren Wiens ein vielfältiges Programm für die ganze Familie: vom Weingenuss und kulinarischen Schmankerln bei rund 100 Winzern der Region über Erkundungstouren in die einzigartige Naturlandschaft mit ihren bizarren Lössformationen und beeindruckender Tier- und Pflanzenwelt bis zu Kulturerlebnissen auf den Spuren großer Künstler wie Egon Schiele und Ignaz Pleyel.

Die Region Wagram eröffnet die heurige Weinsaison mit einem großen Open Air Fest am 5. Mai ab 19 Uhr im Renaissancehof von Schloss Stetteldorf. Beimwerden die Sieger der Wagram Wein Trophy geehrt und verkostet, u.a. in den Kategorien „Roter Veltliner“ – einer typischen Spezialität des Wagrams – und erstmals auch „Gereifte Weißweine“.An den folgenden beiden Tagen (6. und 7. Mai) laden – einmalig im gesamten Weinjahr –zur größten Weinverkostung der Region mit rund 1.200 frischen Weinen von 7.965.734 Weinstöcken. Die Gebietsvinothek Weritas bietet zudem das gesamte Wochenende die Möglichkeit, die „Wagramsieger“ zu verkosten und zu kaufen.Das Rahmenprogramm beinhaltet u.a. Kellergassenführungen, Riedenwanderungen und Fahrten mit dem Nostalgie-Autobus von Weingut zu Weingut. Eine unbeschwerte An- und Abreise ermöglichen die Bahn (Fahrzeit von Wien 30 bis 45 Minuten) und das Wagram Taxi, das zwischen den Betrieben und den umliegenden Bahnhöfen verkehrt.Die Programmpunkte derhaben über den gesamten Zeitraum geöffnet, u.a. das Naturgartenerlebnis „Die Garten Tulln“, das Egon Schiele Museum und das Römermuseum. Einen lössigen Start in den Tag ermöglicht die Gastwirtschaft Floh von Donnerstag bis Montags mit einem speziellen "Lössflühling-Flühstück".Weitere Informationen unter www.regionwagram.at