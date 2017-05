Spaziergang zur Klosterruine am Riederberg mit Lesung aus "Sancta Maria in Paradyso - Mythen und Untergang"

Brigitte Ziehrer und Benno Bretthauer laden zu einem Spaziergang zur Klosterruine "Sancta Maria in Paradyso" am Riederberg ein.Direkt bei der Ruine wird Brigitte Ziehrer aus dem historischen Abenteuerroman "Sancta Maria in Paradyso - Mythen und Untergang" lesen.Der Roman handelt von der letzten Woche im Kloster vor der Zerstörung durch das Osmanische Heer während der 1. Türkenbelagerung 1529.

Nach der Lesung erzählt der Lokalhistoriker Mag. Dieter Halama Interessantes aus der Geschichte des Klosters. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Ruine genauer zu erkunden.Die Veranstaltung findet bei Schönwetter statt. Bitte feste Schuhe anziehen!Treffpunkt: Vor dem Gasthof zur Riederberghöhe: Wiener Str. 12, 3004 Ollern, am 3. Juni 2017, 14.00 Uhr.Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf eigene Verantwortung.