SCHAMANISCHE NACHT

Spirituell-mystisches Reinigungsritual

für Körper, Geist und Seele

Heilung und Selbsterkenntnis sind kein Luxus für Eingeweihte. Es sind vielmehr ganz natürliche Prozesse, die wir alle in unserem Leben immer wieder durchleben, manchmal durchleiden müssen, um zu reifen: Unzählige Bücher und Vorträge gibt es zu diesen Themen; und während wir sie aufmerksam lesen oder hören, ist unser Verstand voll und ganz damit beschäftigt. – Doch die Leistungsfähigkeit des Verstandes ist mikroskopisch, verglichen mit der Bandbreite und dem Arbeitsspeicher des Unterbewusstseins. Und mehr als 90 Prozent von allem, was wir täglich tun, entspringt unbewussten Anteilen unseres Gehirns.

SCHAMANISCHE NÄCHTE 2017

DOKUMENTARFILM

ALLE VERANSTALTUNGSORTE

Genau aus diesem Grund hat bei den nächtlichen Zeremonien des Arztes und Schamanen Don Valentino Hampejs der Verstand Pause. In geschütztem Raum geht es hier vielmehr um den großen Schritt heraus aus der alltäglichen Wirklichkeit, hinein ins Mysterium:Die im Zuge derartiger Heilrituale auftretende „Schamanische Bewusstseinsekstase" ermöglicht Wahrnehmungen, die aus verborgenen Erinnerungen in den tiefsten Schichten der eigenen, unbewussten psychischen Realität stammen: – An jener Matrix des eigenen Wesens residiert und wirkt auch jene sprachlose Urkraft, die als Innerer Heiler / Innere Heilerin bezeichnet wird.