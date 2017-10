Beatrice Körmer, lange Beine, treffen hohen Anspruch im „Tesla“

16.10.2017, 19:29 Uhr

Die Blonde ließ es sich nicht nehmen, einen schwarzen Flitzer zum Testfahren zu organisieren. Zu diesem Zweck bat sie die Agentur Peter und Partner, CEO Robert Zawiacic, zu Hilfe, die bekannterweise Kontakt zur Teslavermietung haben.Die Agentur ließ es sich nicht nehmen und überraschten die Schönheit mit einem SUV Tesla von der Tesla-Vermietung Matthias Feiertag in Zwentendorf.

Der exquisite SUV mit Flügeltüren, Automatik, 500 PS, und natürlich sparsamen E-Motor ausgestattet, musste in schwarz herhalten. Körmer ist ja blond, mit endlos langen Beinen. Sie war sofort berauscht von der eleganten Optik, machte eine Probefahrt und meinte: „Jetzt weiß ich, worauf ich spare…“.Wieder ein Beweis mehr, wie Umweltschutz, Kraft und Schönheit eine Einheit der besonderen Art bilden können.Falls Sie sich für dieses Wunderwerk an Technik interessieren, den Tesla gibt’s zum Probefahren:Fotos (c) Prof. Robert Zawiacic & KommR. Peter Güttenberger