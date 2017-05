Das Lesefestival 2017 mit Sir Kristian Goldmund Aumann - Literatur verbindet Menschen

09.05.2017, 14:32 Uhr

PROGRAMM - LESEFESTIVAL 2017Ein Wiener AbendIm Schatten der Burenwurst von H.C.ArtmannArt against War - Kunst gegen KiegDie letzten Tage der Menschheit von Karl KrausUna Notte ItalianaItalieniesche Reise von Johann Wolfgang von GoetheKennst du das Land, wo die Zitronen blühn,Im dunklen Laub die Goldorangen glühn,Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,Kennst du es wohl?Dahin! DahinMöcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

Ein Abend für die LiebeLiebesgedichte von Friedrich Schiller, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, R.M.Rilke, Christian Morgenstern, H. Heine, C. Roselli, Franz Grillparzer, Charles Bukowski, Erich Fried und Sir Kristian Goldmund AumannSir Kristian Goldmund Aumann ist Dramatiker, Poet, Drehbuchautor, Filmemacher, Regisseur und Schauspieler – er lebt und arbeitet in St. Andrä-Wördern / NÖ. Nach seiner Ausbildung an der Lee Strassberg School in New York, folgten längerfristige Engagements, am Wiener Burgtheater (Ära Claus Peymann) und am Italienischen Staatstheater. Fernseh- und Kinofilmrollen im In- und Ausland. Unter seiner Intendanz und Regie fielen Erfolgsproduktionen, wie „Rozznjogd“ (Museumsquartier), „Leutnant Gustl“ (Wiener Kultursommer). „Mega Performances“ - wie das „Crime Festival“/Agatha Christie (Greifenstein an der Donau), „Mega-Show“ des amerikanischen „hard-mouth“ Poeten Charles Bukowski. Länderübergreifende „Kulturaustausch- Programme“. National- (ORF-Radio-Kulturhaus) und International konzipierte Rezitationsabende in London, Brüssel, Berlin, New York, Paris, Moskau, Zagreb usw. die Autoren wie Fried, Mann, Kraus, Brecht, Schnitzler, Bukowski, Hesse, umfassten.TERMINE19. Aug. 2017, 19:00 - 22:00 Uhr09. Sep. 2017, 19:00 - 22:00 Uhr20. Okt. 2017, 20:00 - 22:00 Uhr18. Nov. 2017, 20:00 - 22:00 UhrEINTRITT FREI - FREIE SPENDE